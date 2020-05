DISKUTERER: Vegard Forren og Magnus Wolff Eikrem har vært lagkamerater i lang tid – både på klubb- og landslag. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

Molde-spillerne om Forren: – Håper han får den hjelpen han trenger

Magnus Wolff Eikrem (29) sparer ikke på superlativene når han snakker om Vegard Forren (32).

Nå nettopp

– Dette er jo en av de viktigste spillerne som har vært i Molde, han er en av klubbens største legender. Det er ikke så mange sånne lenger i norsk fotball. Han har vært her i alle gullsesongene og vært med på hver eneste tittel de siste ti årene. Det er rett og slett en vinner som blir borte nå, sier Eikrem til Romsdals Budstikke.

Etter at Forren mandag innrømmet sine problemer rundt gambling, ble det torsdag klart at 32-åringen er ferdig i Molde. Det er også kommet frem at han har brukt penger fra spillernes egen botkasse.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

les også Vegard Forren ferdig i Molde: Frir til norske klubber

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

– Håper virkelig det går bra

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Wolff Eikrem hevder at spillergruppen ikke har vært involvert i samtalene rundt midtstopperens fremtid. Da VG var på plass i Molde onsdag, fikk spillerne beskjed om å ikke snakke om situasjonen.

Forren har representert Molde siden 2007, bortsett fra korte opphold i Southampton og Brighton. Nå er Molde-kapitlet ifølge Forren lukket, og midtstopperen har allerede uttalt at han er åpen for å gå til samtlige eliteserieklubber.

les også Moldes supporterleder trekker seg i protest etter Forrens avskjed

– Jeg håper virkelig at det går bra med Vegard personlig. Jeg håper han får all den hjelp han trenger og kommer i gang med å spille fotball igjen. Han blir sikkert en av banens beste hvis han kommer tilbake hit for å møte Molde, sier Eikrem.

PÅ LANDSLAGET: Her er Magnus Wolff Eikrem (t.v.) og Vegard Forren på landslagssamling i 2012. Ved siden av Forren sitter Nils Johan Semb og Mohammed Abdellaoue. Foto: Bjørn S. Delebekk

Vil bli savnet

Mattias Moström synes i likhet med Wolff Eikrem at det er trist at Forren er ferdig i klubben, men understreker at det viktigste er at midtstopperne får bukt med problemene sine.

– Det er veldig trist at en slik sak oppstår. Jeg ønsker ikke at noen skal oppleve det Vegard gjør nå. Vi har kjent hverandre i 13 år, vi har spilt sammen og vært romkamerater. Dette er veldig trist for ham og for klubben, sier Moström til lokalavisen, som kommer til å savne Forren i hverdagen.

les også Jesper Mathisen om Forrens klubb-frieri: – En spiller samtlige klubber har behov for

– Dette er verdens snilleste og artigste fyr, som bli savnet i garderoben. Han er en høylytt trønder, så det kommer til å bli litt stillere på stadion nå. Men det viktigste er at Vegard får bukt med problemene sine, at han får all den hjelp han behøver og at han har det bra med familien, sier Moström, som slår fast at vennskapet vil leve videre.

Publisert: 28.05.20 kl. 23:30

Eliteserien S V U T M P 1 Aalesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Brann 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 FK Haugesund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 1 Kristiansund 0 0 0 0 0 – 0 0 0 VIS MER Champions League-kvalifisering

Fra andre aviser