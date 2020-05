BIELSA OG PEDERSEN: Leeds-manager Marcelo Bielsa (t.v.) og Strømsgodset-trener Henrik Pedersen (t.h.) Foto: EPA og Bjørn S. Delebekk, VG

Godset-sjefens Leeds-grep: Studerte idolets tøffe treninger

Da Eliteserien ble utsatt, benket Strømsgodset-trener Henrik Pedersen (42) seg foran skjermen for å forske på forbildet Marcelo Bielsa (64).

– Jeg tror jeg har sett 50 treninger, og 14-15 Leeds-kamper, forteller Pedersen til VG.

Bielsa er en legende i treneryrket, og har vært en inspirator for flere av nåtidens største, blant andre Manchester City-sjef Pep Guardiola.

Med høyintensiv fotball er han i ferd med å gjøre Leeds til et Premier League-lag igjen. Klubben toppet Championship-tabellen da coronaviruset frøs fotballen.

Håper på «svigers»

Pedersen har alltid vært fascinert av Bielsa, og like før jul dro han over for å studere argentinerens metode. Siden har han fått tilsendt treningsvideoer, som han har studert hjemme på Konnerud.

– Jeg ville studere intensiteten Leeds spiller med og se hvordan man bygger opp en treningsuke når man spiller på den måten. Det var mye spennende å hente, noe gikk på metodikk og det var også spennende ting å la seg inspirere av offensivt, beskriver Pedersen.

Han er kjent for å utnytte alle døgnets tilgjengelige minutter, noe som betyr at dagene begynner med yoga og meditasjon i 05-tiden.

BERGET GODSET: Herman Stengel og trener Henrik Pedersen etter 2-2 mot Sarpsborg 08 på Sarpsborg stadion i fjor. Pedersen kom til Godset i fjor sommer, og berget klubben fra nedrykk. Foto: Christoffer Andersen / NTB scanpix

I sommer får han det ekstra hektisk. Han blir far for andre gang i august, og det skjer i en fortettet fotballsesong, som starter 16. juni, drøye to måneder etter planen.

– Jeg tror ikke jeg har noe valg, flirer Pedersen på spørsmål om han får tid til alt.

Han håper at svigerforeldrene kan ta turen fra Danmark i denne perioden, og at de ikke blir hindret av reiserestriksjoner eller karantene.

– Hvis Isabellas foreldre kan komme i den perioden, i midten av august, så kan jeg passe min fotball. Men selvfølgelig håper jeg å kunne være med på fødselen, sier han.

Pedersen og kona Isabella har allerede sønnen Milo (2).

– Jeg har en fantastisk hustru, som støtter meg og backer meg opp. Det er dessuten godt med et felles prosjekt når jeg bruker så mye tid på det jeg gjør, tillegger han.

Pedersen mener grunnlaget for en god Strømsgodset-sesong i stor grad er lagt, etter et år med motgang, økonomiske smell og investor-strid.

Han så en stor sult for å holde formen ved like både da spillerne var permitterte og da man måtte trene i små grupper uten kontakt.

Fra kontakttrening ble lov 11. mai kjørte Pedersen på med sitt varmerke: Mange og intensive treninger. Han regner med 43–45 fellestreninger i den drøye måneden til seriestarten mot Start 17. juni.

– Gambler dere med et så tøft opplegg?

– Overhodet ikke. Jeg mener at vi styrer det veldig, veldig bra. Hvis vi fortsetter utviklingen, så er det helt tydelig at vi kan tåle større treningsmengde og større intensitet. Vi skal løpe enda mer, og spesifikt skal vi få flere sprintmetre inn i kampene.

