PÅ JOBB: Ole Gunnar Solskjær ankommer Manchester Uniteds treningsanlegg onsdag denne uken. Foto: Eamon and James Clarke

Solskjær raser etter hets: – Jeg kan ikke tro det

MANCHESTER (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) tar et oppgjør med sosiale medier og diskrimineringen av Paul Pogba (26) etter mandagens kamp mot Wolverhampton.

Oppdatert nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Den franske midtbanespilleren ble utsatt for rasisme etter å ha bommet på et straffespark i 1–1-kampen på Molineux Stadium.

– Det går bra med Paul. Paul har en sterk personlighet, og dette gjør ham sterkere, sier Solskjær på fredagens pressekonferanse før lørdagens kamp mot Crystal Palace.

les også VAR-avgjørelse skaper bekymring: – Vær så snill, finn en løsning

– Jeg kan ikke tro at vi fortsatt snakker om disse tingene i 2019. Sosiale medier er et sted hvor folk kan gjemme seg bak skjulte identiteter. Det er ikke opp til meg å endre det, men det er så mange kontoer i mitt navn, jeg vet at det ikke er meg, og vi er nødt til å gjøre noe med det. Myndighetene må gjøre noe med det. Jeg synes synd på de som hetser folk. De må ha problemer meg seg selv, sier Solskjær.

Ny podcast: Stjerneskuddet du bare MÅ følge i Europa denne sesongen

Britiske medier har denne uken meldt at det er planlagt møter mellom Manchester United og Twitter for å diskutere tiltak for å bekjempe rasisme og diskriminering på det sosiale mediet.

– Vi må beskytte enkeltpersoner og folk. Når det er dødstrusler og rasisme, er det alvorlige hendelser. Noen ganger blir man irritert. Hva kan vi gjøre med det som Manchester United? Vi kan ikke bannlyse spillerne våre fra sosiale medier. Vi må spre det gode ord. Det er mye godt vi kan bruke det til. Vi må stoppe disse hendelsene, sier Solskjær.

les også Solskjær innrømmer overbooking: – Opp til oss å finne ut av

Flere spillere, inkludert Harry Maguire og Marcus Rashford, har gått offentlig ut og støttet Paul Pogba på sosiale medier etter hetsen.

– Det er naturlig for dem. De er et lag. Vi snakker om lagånd, det er naturlig for oss som mennesker og lagkamerater å passe på hverandre. Dere kommer ikke til å se noen av våre spillere kritisere hverandre i sosiale medier eller i mediene generelt, sier Solskjær.

Manchester United tar imot Crystal Palace lørdag klokken 16.00. Solskjær opplyser om at høyrebacken Diogo Dalot er ute med skade i noen uker. Bortsett fra langtidsskadde Éric Bailly er det ingen andre fravær i troppen.

Publisert: 23.08.19 kl. 11:02 Oppdatert: 23.08.19 kl. 11:15

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post