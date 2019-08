Klopp skrek i ekstase etter ny tittel: - ADRIAN, han er som Rocky!

(Liverpool – Chelsea 2-2 eeo., 5-4 etter straffer) Liverpool slo Chelsea etter straffespark og vant dermed Super Cup-finalen. Manager Jürgen Klopp var i vill ekstase etter kampslutt.

– For en historie! ADRIAN, roper Klopp til BTSport før han legger til:

– Han er som Rocky!

Og det er faktisk litt av en historie Klopp snakker om. Klubbens soleklare førstekeeper Alisson Becker skadet seg i ligaåpningen mot Norwich, og dermed måtte Adrian ta på seg hanskene. Og dermed var det nok ekstra stort for den spanske keeperen å redde straffesparket til Chelseas supertalent, Tammy Abraham. Straffen som gjorde at Liverpool kunne juble for tittelen.

– Det var en veldig vanskelig kamp for begge lag. Guttene var helt ferdige. Begge keeperne hadde strålende redninger. I dag handler det ikke om å spille fin fotball, det handler om å vinne, gliste Liverpool-trener Jürgen Klopp til Viasat etter kampslutt.

Da dommeren blåste av oppgjøret var Klopp helt vill. Han rev seg frem forbi flere på Liverpools benk og stormer mot den spanske keeperen for å gi ham en bamseklem. Han måtte også kutte tidlig i Viasats intervju for å løpe bort til spillerne som sto og sang You’ll Never Walk Alone sammen med fansen.











– Kunne vært bedre, men ingen bryr seg

– Hvis vi skal være litt selvkritiske, så er det ting vi kan gjøre bedre, men akkurat nå er det ingen som bryr seg, smiler Liverpool-bauta Virgil van Dijk til Viasat.

– Vi var dårlige i den første omgangen, men fortjente utligningen i den andre. Vi gjorde det på den «tøffe måten», men vi er glade for at vi vant. Det var tøft, men det viktigste var å vinne, sier han.

For det var det blåkledde London-laget som kom best i gang.

I det 36. minutt var Olivier Giroud nådeløs foran mål da han ble spilt gjennom av Christian Pulisic i det som egentlig så ut som en to mot syv-situasjon.

Like etter målet trodde Pulisic at han hadde økt til 2-0, men assistentdommeren hadde benyttet seg av et såkalt «tungt flagg», og etter at ballen var i mål etter en imponerende soloprestasjon, ble det løftet opp.

Liverpool-manager Jürgen Klopp var tydelig misfornøyd etter de første 45 og benyttet pausen til å bytte inn Roberto Firmino.

Han fikk umiddelbar uttelling.

Det var ikke engang gått tre minutter før brassen ble chippet igjennom av landsmann Fabinho og trillet ballen til siden til Mané. Senegaleseren trengte to forsøk, men gjorde 1-1 på rimelig enkelt vis.

Både Liverpool og Chelsea fikk muligheter til å avgjøre i ordinær tid, men det sto uavgjort da dommer blåste av etter 90 minutter. Dermed måtte avgjøres ved hjelp av ekstraomganger.

Der var det Liverpool som tok første stikk, men Manés andre scoring for kvelden, også den assistert av Firmino, ble utlignet av Jorginhos straffe.

Dermed måtte det hele avgjøres på straffekonk, og i tur og orden scoret Firmino, Jorginho, Fabinho, Ross Barkley, Divock Origi, Mason Mount, Trent Alexander-Arnold, Emerson og Salah på sine straffer. Men på den tiende sviktet Abraham for Chelsea, og dermed kunne Liverpool juble.

Publisert: 14.08.19 kl. 23:44 Oppdatert: 15.08.19 kl. 00:35