Viking bekrefter enighet om Berisha – blir Hammarby-spiller

Viking og Hammarby er enige om en overgang for Veton Berisha. Det bekrefter sportssjef Erik Nevland overfor VG og Nettavisen.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Vi er enige. Satser på at alt går i orden i løpet av dagen, sier Nevland.

Medisinsk test og rent formelle teknikaliteter gjenstår før Berisha er klar for Allsvenskan.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

Stockholmsklubben forsøkte å hente Berisha også før sesongen, men fikk avslag.

I sommer har Hammarby imidlertid forbedret budet. Etter det VG erfarer får Viking rundt 20 millioner kroner for Berisha.

– Det kan jeg ikke kommentere, sier Nevland.

Berisha var skadet og ikke med da Viking klarte et sterkt 0-0-resultat borte mot Sparta Praha, i den første av to kamper i andre runde av Conference League-kvalifiseringen torsdag.

Returoppgjøret spilles i Stavanger om en uke. Også den kampen vises på VG+ Sport.

Veton Berisha returnerte til Viking fra Brann før 2020-sesongen. Han scoret 16 mål på 28 kamper i sin første sesong, og fulgte opp med 24 mål på 30 kamper i fjor.

Denne sesongen står han med elleve mål på 15 kamper for Viking.

Tidligere har Viking solgt Sebastian Sebulonsen til Brøndby. Dermed kan det bli hektisk for Nevland & Co. når overgangsvinduet for overganger til norske klubber åpner 1. august.