STJERNEDUO: Erling Braut Haaland og Phil Foden etter møtet mellom Borussia Dortmund og Manchester City i april i fjor. Nå blir de to trolig en fryktinngytende duo i Premier League.

Haaland hylles av Foden: − Han er «skummel» foran mål

Erling Braut Haaland (22) har ifølge lagkamerat Phil Foden (22) gjort litt av et inntrykk, både på og utenfor banen i Manchester City.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Etter overgangen fra Borussia Dortmund for om lag 600 millioner kroner, har jærbuen fått en drømmestart i den lyseblå drakten. Bare tolv minutter inn i debuten mot Club América, fant han nettmaskene.

– Han er «skummel» foran mål. Alle vet om den fantastiske scoringsstatistikken hans, sier lagkamerat Phil Foden i et ferskt intervju med Sky Sports.

Se Haalands første City-scoring her:

Den teknisk begavede angrepsspilleren kommer samtidig med en advarsel til de som måtte tro at Haalands første tid i Manchester City bare vil være en dans på roser. Mye handler om at Haaland må bli 100 prosent komfortabel i Citys spillemønster, mener han.

– Vi må også huske på at han også kommer til en ny liga med raskere fotball som krever tilpasning. Det kan ta litt tid for ham å vende seg til det. Men med en gang det skjer, er jeg sikker på at Erling kommer til å være ustoppelig, påpeker han.

EN FLYING START: Erling Braut Haaland var i sentrum for det meste som skjedde etter debuten i USA forrige uke.

Dette er naturlig nok manager Pep Guardiola også svært opptatt av. Han er klar på at de nye spillerne, med Braut Haaland i spissen, må tilpasse seg måten Manchester City spiller fotball på.

I et større intervju med klubbens egen nettside, forteller han at de ikke kommer til å endre på suksessoppskriften som har gitt med en haug av trofeer de siste årene.

– Vi kommer ikke til å forandre måten vi spiller på. Men vi skal sørge for at kvaliteten disse spillerne har, blir utnyttet i måten vi spiller fotball. Jeg er sikker på at det vil skje. Vi har bare hatt noen dager sammen, men jeg sitter igjen med en god følelse rundt det jeg har fått se, sier Guardiola til mancity.com.

GYVER LØS PÅ SIN SYVENDE SESONG: Pep Guardiola er inne i sitt siste kontraktsår med Manchester City. Denne sommeren har han gjort fire signeringer, med Erling Braut Haaland i spissen.

Foden sier at det bare er én spiss han kommer på som er i nærheten av å inneha Haalands ekstreme ferdigheter foran mål.

– Aguero er lik. Haaland avslutter også på alle mulige måter. Klarer vi å gi ham ballen i de riktige områdene, kommer han til å bli utrolig viktig for oss.

Engelskmannen forteller at den tidligere Molde-spissen har gjort litt av et inntrykk etter at han trappet opp i Manchester i starten av måneden.

De to kjenner hverandre godt fra før. Etter møtet mellom Dortmund og Manchester City i Champions League i fjor vår, brukte de to lang tid sammen ute på banen etter at kampen var over.

– Han er en strålende fyr utenfor banen som er et veldig godt tilskudd i troppen. Han er ydmyk og får oss alle til å le. Det er viktig når man kommer inn i en ny klubb. Han er ekstremt sulten på å oppnå suksess med oss, sier Foden.

TOK SEG GOD TID: Erling Braut Haaland og Phil Foden etter fjorårets møte i Champions League. 16 måneder senere er de to lagkamerater i Manchester City.

Under intervjuet med Sky, som ble gjort få dager før Community Shiled-møtet mot Liverpool, fikk Foden også spørsmål om han var sjalu på det som ser ut til å være en voksende «bromance» mellom Haaland og Jack Grealish.

Da måtte Foden dra på smilebåndet.

– Nei, absolutt ikke. Erling kommer godt overens med oss alle. Vi er veldig tett som gruppe, sier engelskmannen.

Liverpool og Manchester City møtes til dyst som vinnere av henholdsvis FA-cupen og Premier League i Community Shield lørdag klokken 18.00. Det er sesongens første offisielle kamp i engelsk fotball. Helgen etter starter Premier League.