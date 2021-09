GULLJENTER? Sandviken-spillerne jubler over scoring i toppkampen mot Rosenborg i sommer. Disse to klubbene leder an i Toppserien.

Vil bli topp 6 i Europa: − Et hårete mål

Norsk kvinnefotball tar grep. Målet er å bli topp 6-liga i Europa innen 2028.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

I dag er Toppserien, som er navnet på den øverste ligaen for kvinner i Norge, og norsk klubbfotball for kvinner rangert som nummer 12 i Europa – og ligger bak land som Tsjekkia, Island og Kasakhstan. Til sammenligning er klubbfotballen for herrer i øyeblikket rangert på 20. plass i Europa.

– Et hårete mål, mener Hege Jørgensen, daglig leder for Toppfotball Kvinner, foreningen for de 20 klubbene i de to øverste divisjonene.

les også NFF legger seg paddeflat overfor kvinneklubbene

– Vi hadde en stor strategisamling i helgen, der samtlige 20 klubber var til stede. Temaet var målsetting og ambisjon for ligaen.

Norsk kvinnefotball har de siste par årene dypdykket i syv ligaer som de regner med å konkurrere med om en topp 6-posisjon blant Europas fotball-ligaer for kvinner: Frankrike, Tyskland, England, Spania, Italia, Nederland – og nabo Sverige, som i større grad enn Norge har hatt evnen til å tiltrekke seg de virkelig store stjernene.

Det har vært en rivende utvikling der de store herreklubbene har etablert sine kvinneklubber.

– Det er et tog som går nå – og som vi ønsker å hoppe på, sier Hege Jørgensen.

– Nå kommer de store pengene også i kvinnefotball. Det er de samme mekanismene som satte inn i herrefotballen på 1990-tallet, og der Rosenborg og norsk fotball evnet å henge med og derfor ble tilført masse penger.

TOPPSERIE-SJEF: Hege Jørgensen.

– Hvilke parametere jobber dere etter?

– Resultatene i Champions League er viktige. Derfor må vi ha flaggskip som presterer.

– Snakker du om ett flaggskip – eller flere?

– Vi snakker nok om flere.

– Hvilke?

– Akkurat nå er det Rosenborg, Sandviken – som trolig blir Brann neste år, og

Vålerenga som er i tet, og LSK Kvinner ønsker også å være der oppe. Men det

handler ikke bare om disse. Vi må ha med hele ligaen – og A-landslaget

er veldig viktig. At de klarer å kvalifisere seg og gjøre det bra i de

store mesterskapene.

UEFAs rangering av klubbfotball for kvinner 1. Frankrike. 2. Tyskland. 3. England. 4. Spania. 5. Sverige. 6. Tsjekkia. 7. Danmark. 8. Italia. 9. Island. 10. Kasakhstan. 11. Nederland. 12. Norge. Vis mer

Det handler selvfølgelig i stor grad om økonomi. Og Jørgensen er optimist:

– Vi må sette oss ned sammen med NFF og samarbeidspartnere og se hvor dette skal komme fra. Allerede fra 2023 blir det 35 millioner kroner i medieinntekter.

Hun mener at mulighetene er gode:

– I den nye Champions League vil det gi fire millioner bare å kvalifisere seg. Med tanke på at et gjennomsnittlig budsjett i Toppserien er på drøyt 10 millioner kroner, er dette veldig mye penger. Vinneren av Champions League får 40 millioner kroner.

les også Vålerenga hektet av i gullkampen – Sandviken fosser mot serietittelen

– Handler det om å hindre at spillerne forsvinner til store utenlandske klubber?

– Alle toppspillerne har en proffdrøm. De drømmer om opplevelser og om å være proff og utvikle – og ikke minst muligheten til å satse på fotball på heltid. Fram til nå har det vært begrensede muligheter for det i Norge. Det er det for så vidt fremdeles, men det har vært en veldig utvikling de siste tre-fire årene. Flere og flere ser muligheten til å leve av å spille fotball i Norge. Det kan bety at vi klarer å beholde spillerne i noen år før de forsvinner til utlandet.

Etter at coronaen har satt den nye serieordningen for kvinnefotballen på vent i to år, er det i 2022 endelig klart for noe helt nytt – og som kan minne om dansk herrefotball.

les også På banen igjen ni måneder etter fødsel: – Blir litt lite søvn

– Vi skal blant annet ha et sluttspill for de fire beste. Det betyr at de beste klubbene kommer til å møte hverandre oftere. Vi vet at dette er prestasjonsfremmende.

NFF-direktør for toppfotball Lise Klaveness innrømmer at det haster med å gjøre noe:

– NFF Elite har gjennomført en god strategiprosess sammen med Toppfotball Kvinner og klubbene de siste dagene. Alle ser nå samme bilde: Profesjonaliseringen av toppklubbene i Europa skyter fart nå, også på grunn av endret format og finansieringsmodell til Womens Champions League.

– Vi må gjøre et betydelig løft på toppklubbsiden i Norge. Og det haster. Det er stor enighet rundt målsetting om at Toppserien skal bli topp 6 i Europa innen 2028, fortsetter Klaveness.

les også Perlescoring sikret tabelltopp for Sandviken: – Vi går for gull

Hun innser at det i øyeblikket er langt opp fra dagens 12. plass:

– I realiteten må vi ha to lag videre til gruppespillet i Champions League hvert år – i fem år – for å kunne nå målet. En slik målsetting krever store og konkurransedyktige flaggskip. Og trenden i Europa er helt utvetydig: Det er de klubbene der store herreklubber har startet kvinnesatsing, som hevder seg i Champions League.

– I Norge har vi sterke tradisjoner på kvinnesiden. Vi var tidlig ute og vi var tidlig og lenge veldig gode. Nå må vi unngå at historien blir en bremsekloss, men at vi bruker dette som kraft til å se nye muligheter i et nytt marked, mener NFFs toppfotballsjef.