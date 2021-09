Fotball-analyse: Derfor blir det ikke medalje på Lillestrøm

Med enkle grep vinner Lillestrøm fotballkamper igjen. Her er tre grunner til at det kan holde helt inn til medalje - og én viktig grunn til at det trolig ryker, mener VGs fotballekspert Haakon Lunov.

Av Haakon Lunov

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Analyse av VGs fotball-spaltist Haakon Lunov

Ingen forventet det før sesongen, men Lillestrøm har kjempet seg inn i høstens medaljestrid i Eliteserien. De har ett tap på de siste 13 ligakampene.