Real Madrid-helten med syrlig kommentar: − Ikke fått nok respekt

SAINT-DENIS (VG) (Liverpool – Real Madrid 0–1) Real Madrid-keeper Thibaut Courtois stoppet alt Liverpool kom med og ble kåret til Champions League-finalens beste. Etterpå kom 30-åringen med et stikk i retning England.

– På pressekonferansen i går sa jeg at når Real Madrid spiller finaler, vinner de dem. Jeg var på den rette siden av historien, sier Courtois til BT Sport.

I 2014 tapte han Champions League-trofeet til Real Madrid med byrivalen Atletico Madrid. Lørdag kveld holdt han buret rent med en fantomkamp mot Liverpool. Keeperkjempen stoppet syv målsjanser fra de røde og hadde totalt ni redninger.

I andre ende scoret Vinicus Junior på en av Real Madrids få sjanser og avgjorde finalen.

– I dag måtte jeg vinne finalen for karrieren min, for alt det harde arbeidet jeg har lagt ned og for respekten for navnet mitt. For jeg mener at jeg ikke har fått nok respekt, særlig i England. Jeg så masse kritikk selv etter en stor sesong, sier Courtois videre.

– Jeg tror ingen i England tviler på ham, sier Michael Owen, tidligere spiss for Manchester United og Liverpool, på BT Sport.

Belgieren dro til Real Madrid fra Chelsea i 2018. Lørdag var han endelig del av sin første Champions League-pokal. Det er 14. gang kongene av Europa vinner den gjeveste klubbturneringen, den første siden 2018-finalen i Kyiv hvor nettopp Liverpool ble slått.

«Courtois gjorde et nytt mirakel og ga den 14. Champions League-pokalen til Madrid», var tittelen i den spanske avisen Sport.

I Paris drev han Liverpool-angriperne til stadig fortvilelse:

Real Madrid-manager Carlo Ancelotti gliste godt da han fikk spørsmål om målvakten sin fra BT Sport.

– Oi. Det var utrolig. Jeg kan ikke tro det, sier Ancelotti.

I det sluttsignalet gikk sprintet Courtois banen på tvers for å feire med Real Madrid-fansen bak målet på andre siden. Og i engelsk media ble han hyllet.

– Courtois var fantastisk. Ikke bare på grunn av alle redningene han gjorde, men han dominerte også i boksen og ga forsvarerne hans muligheten til å slappe av, sier Alan Shearer, tidligere storscorer i England, som ekspert på BBC.

– Han var den beste spilleren på banen. En topp keeper, sier Steven Gerrard, tidligere Liverpool-kaptein og Aston Villa-manager, på BT Sport.

– Liverpool gjorde en mesterlig kamp, men møtte en umulig keeper, konkluderte Gerrard.

– Vi hadde mange skudd, men Cortouis gjorde noen utrolige redninger, sier Liverpool-manager Jürgen Klopp.

Liverpools Mohamed Salah hadde seks avslutninger uten å score, og så mer og mer fortvilet ut.

– Courtois var banens beste. Effektiviten var den avgjørende faktoren i dag, sa Sami Khedira, tidligere mester med Real Madrid, på tyske DAZN.

Også den norske landslagskeeperen Ørjan Nyland var imponert over kollegaen: