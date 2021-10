Trøndertalent retter pekefinger mot Rosenborg: − Anbefaler dem ikke

TRONDHEIM (VG) (Rosenborg - Vålerenga 2–2) Odin Thiago Holm (18) er trøndertalentet som glapp for Rosenborg. Nå råder han andre unggutter til å gjøre det samme som ham - unngå flaggskipet i Trondheim.

I januar 2019 tapte Rosenborg drakampen om stortalentet født i 2003. Selv om han var innom systemet til klubben som ung, glapp han da signaturen skulle sikres for fremtiden.

Søndag leverte han et kremmerhus av et skudd i krysset foran nesten 17.000 på Lerkendal, og ga et stikk til det som en gang var drømmeklubben, etter kampen.

– Jeg har ikke anbefalt Rosenborg nei, sier 18-åringen til VG på spørsmål om hva han nå sier til unge trøndere som spør ham om karriereråd.

Han har tidligere uttrykt misnøye med signeringspolitikken til RBK. Der han trakk frem Edvard Tagseth (20), som har hatt lang vei til startoppstillingen i kamp med Per Ciljan Skjelbred (34), Markus Henriksen (29), Alexander Tettey (35), Anders Konradsen (31) og Kristoffer Zachariassen (27, nå Ferencváros).

– Jeg står på kritikken. De har gjort noen grep nå med å gi Emil Konradsen Ceide (20) og Noah Holm (20) spilletid, men utover det bygger det bare oppunder det jeg har sagt tidligere.

Han strålte etter kampen i møte med pressen og unge fans som ventet på å spørre om bildet utenfor Lerkendal etter kampen. Målet hans i seg selv kunne fortjent å bli rammet inn på en stuevegg.

Selv om han var på besøk på gamle trakter, var det ikke alle som fikk se ham fra tilskuerplass. For dessverre ødela sykdom for familien, men han selv var aldri nærkontakt. Da kunne i så fall målet uteblitt.

– Familien min ligger hjemme med corona, så de var ikke på tribunen. Jeg har heldigvis holdt meg på hotellet og var heller ikke hjemme i landslagspausen. Det er jeg glad for nå, også håper jeg de klarer seg bra, sier Odin Thiago Holm til VG.

Nå har han ambisjoner om mer enn 2. divisjonsspill for Vålerenga 2 denne høsten og gyver løs på innspurten, der Oslo-laget er ute av medaljekampen, og sånn sett tillatte seg å gi unggutter flere sjanser.

– Det er et sinnssykt spørsmål å stille meg, det er som å snakke om Jesus. Han kunne også vært her, svarer Åge Hareide på et spørsmål om Odin Thiago Holm fra en journalist.

68-åringen var ikke i klubben da Vålerenga ble valgt, og den nåværende RBK-sjefen ville ikke si mer enn at det var «veldig godt gjort» om målet. RBK-kaptein Markus Henriksen ble utfordret på om han helst skulle se at unge trøndere valgte Rosenborg.

– Vi har mer enn nok gode talenter selv, sier 29-åringen til VG.

– Så han kunne ikke gjort en jobb for dette RBK-laget?

– Det bryr jeg meg lite om, for han er ikke i Rosenborg.

– Målet er fantastisk og talentet er udiskutabelt. For å få det ut var det lurt av ham å ta turen fra Trondheim til Oslo. Han er det største talentet jeg har trent, sier Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo om Holm til VG.

– Kunne han gjort en jobb i Rosenborg, tror du?

– Det vet jeg ikke for jeg kjenner ikke talentene i Rosenborg. Men her får han hvertfall spille, smiler 54-åringen.