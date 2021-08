Dette betyr et kommersielt samarbeid.

LYKKELIG DUO: Erik Botheim og Kjetil Knutsen jublet for Bodø/Glimt-seier mot Lillestrøm.

Botheim-ros: − I fantastisk utvikling

Bodø/Glimt-spiss Erik Botheim har vartet opp med to perlescoringer på rad. Trener Kjetil Knutsen mener 21-åringen tar store steg.

– Han har hatt noen kremmerhus i det siste. Han er i fantastisk utvikling, sier Knutsen til VG.

Sist helg avgjorde Botheim toppoppgjøret mot Lillestrøm med en utsøkt volley:

I kampen før, mot Prishtina, scoret han to imponerende mål. Særlig vakkert var en plassering i krysset:

– Nå flyter det. Nå gjelder det bare å omstille og gjøre seg klar til neste kamp. Jeg gleder meg utrolig mye til play off. Det er bare å kjøre på, sier Botheim til VG.

Neste kamp er torsdagens Europa Conference League-play off mot Zalgiris på VG+ Sport, klokken 19 torsdag.

Botheim blir en nøkkelspiller for Glimt om de skal ta seg forbi siste hinder før gruppespill.

Trener Knutsen sier de har jobbet med at Botheim både skal kunne holde på ballen og være en «link-spiller» i angrepsspillet til nordlendingene, i tillegg til at han skal oppsøke bakrom når kampbildet tilsier det.

– Så er han heldig. Han spiller for et lag som angriper med mange spillere og har utrolig dyktige medspillere. Det gjør at han kommer i mange gunstige situasjoner, sier Knutsen og legger til:

– Men han fortjener det. For han har jobbet utrolig hardt siden han kom til Glimt.

Botheim trekker også frem sine lagkamerater for fremgangen. Han har kontrakt med de gulsvarte ut 2022-sesongen, etter at han ble fristilt fra Rosenborg sist vinter.

– Hugo (Vetlesen) har utviklet seg veldig bra, og blir bedre og bedre for hver kamp. «Sol» (Ola Solbakken) er utrolig godt å ha tilbake. Han er en av mine favorittspillere av dem jeg har spilt med. Han er så rask og gjennombruddshissig. Midtbanen og forsvaret er fantastiske. Det er en glede å spille her, sier Botheim.

21-åringen står med 12 mål på 22 kamper for Bodø/Glimt.

VGs tips: Glimt-seier

Første kamp i siste playoff runde. Laget fra Litauen har ikke imponert den siste tiden. 1-2-2 på siste fem kamper. Glimt er i flyten og har 4-0-1. Glimt kommer fra en sterk seier borte mot Lillestrøm på Åråsen. Bjørkan tilbake fra skade hjelper, men Sørli mangler fortsatt. Pellegrino er ny i klubben, dog usikkert om han blir veldig delaktig allerede onsdag. Uansett tror vi at Glimt gjør jobben og vinner borte i Litauen til 1,72 i odds.

Spillestopp 18.55. Kampen vises på VG+.