SKANDALE-UKE: Det har stormet rundt Brann de siste dagene. Foto: Marit Hommedal / NTB

Omdømmeekspert om Brann-bråket: − Noe av det verste et lag kan bli utsatt for

BERGEN/OSLO (VG) Den siste uken har vært preget av skandaleoverskrifter for Brann. Det mener omdømmeekspert Trond Blindheim har skadet klubben. Styreleder Birger Grevstad beklager på det sterkeste.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Når spillere mister dømmekraft, mister ledelsen i laget sitt gode omdømme. Rykter om narkotikabruk og påstander om seksuell trakassering er noe av det verste et lag kan bli utsatt for, sier Trond Blindheim, dosent ved Institutt for markedsføring på Høyskolen Kristiania, til VG.

Fra det natt til onsdag først ble kjent at tolv spillere hadde tatt seg inn på Brann Stadion for et nachspiel natt til tirsdag, har saken eskalert dag for dag. Fredag ble det kjent at én person er mistenkt for et mulig seksuelt overgrep, mens Brann lørdag informerte om at de ønsket å narkoteste aktuelle spillere. Det var syv kvinner tilstede på nachspielet på Brann stadion foruten spillerne. Festen på Stadion og alkoholbruken er brudd på Branns interne regler.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Sosiale medier er full av fordømmelser og mediekommentatorene mener laget fortjener nedrykk, sier Blindheim videre.

Brann ligger sist i Eliteserien, med kun syv poeng etter 14 kamper.

Mannen som er mistenkt for overgrep ble avhørt av politiet søndag og erkjenner ikke skyld.

VG har tidligere vært i kontakt med kvinnens bistandsadvokat som ikke ønsker å uttale seg i saken.

OMDØMMEEKSPERT: Trond Blindheim. Foto: Hansen, Frode

Torsdag ettermiddag avsluttet langt på vei Brann-ledelsen saken utad.

– Vi har snakket om det og synes egentlig at spillergruppen har fått straff nok. De har innrømmet en feil de har begått, og må stå til ansvar for det selv. Hvis du eller jeg hadde gjort en feil, så hadde vi formodentlig ikke kommet på forsidene i alle landets aviser. Så det at de må stille seg ut selv og ta ansvar synes vi har vært straff nok, sa sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen til VG etter torsdagens trening.

Usikkerhet om tidslinje

Daglig leder Vibeke Johannesen har fortalt at hun først senere torsdag kveld fikk høre om et mulig seksuelt overgrep, og fredag ble det kjent at politiet hadde startet en etterforskning.

les også Mistenkt etter Brann-skandalen avhørt

En kvinne som skal ha vært til stede på nachspielet, fortalte til BT lørdag at hun allerede tirsdag skal ha hatt en 47 minutter lang telefonsamtale med Johannesen, og hevder ifølge avisen at hun skal ha gitt beskjed om et mulig seksuelt overgrep.

Johannesen bekrefter at telefonsamtalen fant sted, men sier at hun ikke oppfattet at kvinnen snakket om et seksuelt overgrep, men «at det hadde skjedd noe som var ugreit og ubehagelig». Johannesen sier hun selv oppfordret til å ta kontakt med politiet om de mente noe straffbart hadde skjedd. Hun har også uttalt at hun syns det er bra at politiet etterforsker et mulig straffbart forhold.

Vibeke Johannesen er daglig leder i Brann. Foto: Hallgeir Vågenes

Søndag kveld svarer daglig leder Johannesen kort til VG:

– Det finnes kanskje ikke mer skadelig enn den saken. Kan ikke tenke meg noe verre, sier hun, og sier seg enig i Blindheims uttalelse:

– Jeg er helt enig i det. Dette må være noe av det verste for omdømme og klubben. Vil nok ta lang tid å rette opp i.

– Vi må beklage på det sterkeste

Styreleder Birger Grevstad er også enig i Blindheims dom.

– Selvfølgelig helt enig med han i det. Det er forferdelig, og vi må stå på for å finne løsningen. Vi kan ikke hvile før vi har fått dette til. Vi må tørre å stå opp og beklage på det sterkeste for at noe sånt kan skje på Stadion, sier Grevstad til VG.

Han er bekymret for omdømmet Brann fotballklubb etter skandalen:

– Det gode merkevarenavnet har på kort tid blitt redusert veldig mye. Det vil kreve tid og krefter for å få oss tilbake til der merkenavnet var. Vi kan ikke la et ikon fra 1908 visne hen. Det krever kløkt, klokskap og arbeidsinnsats.

Branns uke oppsummert NATT TIL TIRSDAG: Tolv spillere holdt nachspiel på Brann Stadion uten tillatelse. Det skjedde etter en felles lagmiddag som utviklet seg til en tur på byen. Syv kvinner – uten tilknytning til klubben – deltok på nachspielet. NATT TIL ONSDAG: Nachspielet når avisforsidene da Bergens Tidende får bekreftet av Branns daglige leder Vibeke Johannesen at klubben behandler et brudd på de interne retningslinjene. Hun sier at ingen av spillerne hadde fått klarsignal til å dra ut på byen. ONSDAG: Kristoffer Barmen bekrefter overfor Bergensavisen at han var en av festdeltakerne og håper de vil bli tilgitt på sikt. Han innrømmer at de mistet kontroll. Brann-trener Eirik Horneland uttrykker at han er fryktelig irritert til BT. Brann sender ut en pressemelding der de meddeler at midtstopper Vegard Forrens tid i klubben er over. Klubben meddeler at det ikke har sammenheng med hendelsene natt til tirsdag. De skal i flere uker ha jobbet med en overgang uten å ha lyktes. TORSDAG: Det kommer frem at syv kvinner var til stede på nachspielet i Dagbladet. Brann ga uttrykk for at ingen av spillerne ville bli utestengt: – De har brutt interne regler, de har beklaget og forstått alvoret, og nå er det en sak vi går videre fra, sa Vibeke Johannesen i Brann til BT. FREDAG: Politiet innleder etterforskning på eget initiativ etter at de har mottatt opplysninger om et mulig seksuelt overgrep i forbindelse med festen på Brann Stadion. Vibeke Johannesen var inne til samtaler på politistasjonen i 14-tiden. Brann opplyser via en pressemelding at de samarbeider med politiet. De skriver også at de vil trenge mer tid til å gå gjennom saken, fordi de har mottatt ny informasjon. Sent fredag kveld – etter å ha tilbragt hele ettermiddagen i krisemøter – sender Brann ut en ny pressemelding. Johannesen omtaler det som en «uakseptabel og trist sak». Hun sier at de diskuterer eventuell straff internt. Styret tar den endelige beslutningen. Styreleder Birger Grevstad uttaler til BT fredag at styret nå går inn i saken for fullt og vil ta avgjørelser sammen med administrasjonen (daglig leder) framover. LØRDAG: Etter lørdagens trening stilte Brann-ledelsen til pressekonferanse. Der kunne de fortelle at Kristoffer Barmen og Mikkel Andersen ikke ville være med i troppen til søndagens kamp mot Sandefjord. De understreket samtidig at de to ikke var mistenkt i politietterforskningen. Barmen tok først kontakt med trener Eirik Horneland fredag. – Han sa at han ikke ønsket å være en del av helgens tropp. Han var mentalt sliten. Så snakket jeg med Mikkel lørdag morgen. Han har også hatt det tøft de siste dagene og var ikke mentalt kapabel til å være med i helgen. Så han har også tatt fri, sier Horneland. Senere lørdag ettermiddag ble det kjent at Brann-ledelsen ønsket å narkoteste aktuelle spillere. – På bakgrunn av ryktene som går på at det skal ha vært involvert narkotiske stoffer, jobber vi nå med hvordan vi praktisk kan gjennomføre tester både av personer og områder på Stadion. Planen er at vi skal gjennomføre disse testene, sa Branns daglige leder Vibeke Johannesen til BA lørdag ettermiddag. Vis mer

– Katastrofalt for omdømmet

Kommentator i Bergens Tidende, Anders Pamer, legger ikke skjul på hva han mener saken betyr for omdømmet til klubben.

– Det er katastrofalt for omdømmet. Det er det ingen tvil om, sier Pamer til VG.

– Hva legger du i det?

– Det er massivt skadelig for anseelsen for Brann som klubb og idrettsaktør. Det er ikke forenlig med verken idrett eller toppidrett. Det er helt ødeleggende for omdømme til Brann i Norge, men vi har sett at det også har nådd utenlandske medier.

Anders Pamer Foto: Jan M. Lillebø

– Hva tenker du om sponsorene til klubben oppi dette?

– Jeg vil tro de tenker det samme som meg. At det er negativt for dem at de bruker penger på å profilere seg gjennom klubben. De vurderer nok hva de skal gjøre nå. Det er helt naturlig, og ikke heldig for dem, mener Pamer.

les også Horneland om krisehåndteringen: – Har brukt null tid på fotball

Mens Fjordkraft ikke ønsker å si noe om det som har kommet frem, har BOB og hovedsponsor Sparebanken Vest kommentert saken overfor VG.

– Vi ønsker å la administrasjonen og sportslig ledelse få ro til å håndtere situasjonen. Jeg kan legge til at vi selvsagt følger saken og ser svært alvorlig på det som til nå er avdekket, sier Kjetil Myhren-Berge, kommunikasjonssjef i BOB.

Langsiktig støtte

Sparebanken Vest sier at det er en krevende sak, som Brann selv må håndtere.

– Vi har fått en orientering fra vår kontaktperson i klubben etter at saken ble kjent. Fra vårt perspektiv som sponsor er det viktigste at klubbens ledelse og styre får mest mulig ro til å håndtere saken på best mulig måte, sier kommunikasjonssjef Johannes Dobson i Sparebanken Vest.

– Har dere vurdert fremtiden deres som sponsor av klubben?

– Vi har vært hovedsponsor fra og med 2004, og har stått ved Brann i medgang så vel som motgang. Som sponsor har vi et engasjement for Sportsklubben Brann, og dette langsiktige engasjementet for klubben og byen ligger fast, sier Dobson.

UTELATT: Kristoffer Barmen er ikke med i søndagens kamp mot Sandefjord. Barmen var den første som innrømmet at han var med på nachspielet. Foto: Marit Hommedal

Til BA har en annen sponsor, Frydenbø, varslet at de vil be om et møte med Brann.

– All støyen som har vært rundt Brann er veldig, veldig uheldig. Det som har kommet frem denne uken står ikke i stil med våre verdier, sier Frydenbø-eier Knut Herman Gjøvaag til BA.

VG har hatt kontakt med Frydenbø søndag, men de har foreløpig ikke hatt anledning til å stille til intervju.

– Lang tid å bygge opp tillit

Branns supportergruppe, Bataljonen, gikk søndag ettermiddag ut med at de ville ha en «stilleprotest» under søndagens kamp mot Sandefjord. Der er planen å starte kampen med stillhet de første 19 minuttene og 8 sekundene - noe som skal tilsvare 1908, årets Sportsklubben Brann ble stiftet.

Bataljonen-leder Erlend Ytre-Arne Vågane, sier at han synes ledelsens håndtering så langt har vært grei.

– Det kunne helt sikkert vært gjort bedre, men det kunne også vært en god del verre. Det positive er at klubbledelsen har vært veldig tydelig, og tatt raskt tak i saken. Samlet sett synes jeg det har vært greit, sier Vågane til VG.

Han sier dog at det vil ta lang tid å gjenopprette tillit.

– Det er åpenbart veldig negativt for klubben. Det er en prosess nå som må gjennomføres for at vi skal gjenerobre posisjonen i byen. Jeg håper det kan bli tatt godt tak i situasjonen, og at det er noe vi forhåpentligvis kan komme styrket ut av. Akkurat nå er det lite positivt å si om det skjedd. Det er jo helt uakseptabelt, og må aldri skje igjen, sier han.

– Snublet innledningsvis

Redaktør for Dagens Perspektiv og ledelsesekspert, Magne Lerø, mener Brann snublet i håndteringen av saken innledningsvis.

– Det som var det spesielle her var at ledelsen begynte å kommentere og nesten konkludere før de hadde alle fakta på bordet. Noe av det vanskelige i en krise er hva du kan si og hvor lenge du kan vente med å konkludere, sier Lerø til VG.

Magne Lerø. Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

– De opplevde da at når det skjedde mer i saken og det var langt mer alvorlig, så kom de på etterskudd, sier han videre.

Lerø mener ledelsen nå har hentet seg inn og står ok.

– Jeg tror ikke vi er i den situasjonen der ledelsen har mistet tilliten. Men tilliten til Brann i Bergen, den er alvorlig svekket. Jeg tror ikke det kommer krav om nye folk i ledelsen, men mindre det kommer flere avsløringer.

Lerø mener nå må ta fatt på helt nye problemstillinger i ledelseslandskapet.

– Her går de opp en løype som få har gått tidligere. Jeg kan ikke komme på et tilsvarende skandale med et helt lag, sier han.