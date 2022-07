«RØKKE-LØKKA»: Kjell Inge Røkke (t.v.) og Bjørn Rune Gjelsten på plass da Molde møtte Bodø/Glimt i mai 2022. Ved Gjelstens side kona Solveig. Mellom de to står styreleder Leif-Arne Langøy. Arenaen heter offisielt Aker stadion, men kalles gjerne «Røkke-løkka».

For første gang på over 30 år har Røkke og Gjelsten ingen business sammen

Bjørn Rune Gjelsten (65) ønsker fortsatt å støtte Molde FK som sponsor og supporter. Men her forklarer han hvorfor han trekker seg ut som eier - etter 30 år.

– Klubben er i de beste hender når Kjell Inge nå blir eneeier. Det ser veldig lyst ut for Molde FK, fastslår Gjelsten til VG.

Onsdag forrige uke kom nyheten om at Kjell Inge Røkke har tatt over Gjelstens eierandel og dermed eier Molde FK alene. Gjelsten var med fra starten i 1992 da de to - med god hjelp av senere fotballpresident Sondre Kåfjord - revolusjonerte norsk fotball med at en fotballklubb gikk i spann med et aksjeselskap.

Mens både Røkke og styreleder Leif-Arne Langøy uttalte seg da Molde FK la ut sin melding onsdag morgen, var Gjelsten taus. Men til VG sier han:

– Det er ikke noe dramatikk i dette.

– Hjertet banker for MFK

– Hvorfor trekker du deg da ut?

– Jeg har vært medspiller i Molde FK som medeier og sponsor. Jeg ønsker å fortsette som sponsor gjennom mine selskaper. Hjertet banker fortsatt for MFK.

GULL: Bjørn Rune Gjelsten ute på gressmatten etter at Molde har sikret seriegullet i 2019.

– Handler dette mye om at du ikke har tid?

– Ja, delvis. Jeg er engasjert i relativt mange sponsorater og prosjekter der jeg forsøker å bidra til fellesskapet, særlig innen idrett og kultur. Dette krever relativt mye tid og energi, da man alltid blir mer eller mindre involvert, sier Gjelsten - og har for lengst innsett at investering i en norsk fotballklubb som oftest er mer utgifter enn inntekter.

– En «investering» i fotball er å regne som et rent bidrag til fellesskapet og i prinsippet har det blitt en ren gave.

– Hvor mye penger har du brukt?

– Det har jeg ikke lyst til å si noe om, sier Gjelsten.

FASCINERT: Gjennom datteren Ingrid (i midten) har Bjørn Rune Gjelsten og kona Solveig (t.h.) blitt hesteinteresserte. Mye tid går med til det.

«Eventyr»

Bjørn Rune Gjelsten bygget i sin tid formue sammen med Kjell Inge Røkke før de skilte lag på begynnelsen av 2000-tallet. De to romsdalingene - Gjelsten fra Tomrefjord og Røkke fra Molde - har imidlertid holdt fast ved sin gamle drøm om å gjøre Molde FK til en fotballklubb i europeisk klasse.

– Det har vi lykkes med. Det har vært både Champions League og Europa League i Molde. Det har vært hendelsesrikt og givende å være med på dette eventyret, sier Gjelsten - og nevner spesielt Andreas Lunds straffescoring som i sin tid sendte Molde til en plass blant de aller ypperste; gruppespillet i Champions League.

De to hentet også inn Ole Gunnar Solskjær som manager - to ganger attpåtil - og det gjorde at Molde etter mange år i tetsjiktet i norsk fotball endelig kunne begynne å innkassere ligagull.

Milliard i pluss

Gjennom sitt holdingselskap, som rett og slett heter Gjelsten Holding, og gjennom eiendom (Fabritius, Profier og Neptune), sport (Sport 1-kjeden), avfall (NOAH), legemidler (Ultimovacs), hotell (Pellestova), interiør (Kid) og investeringer på Helgelandskysten gikk han i 2021 for første gang med milliardoverskudd. Kapital mener at Gjelsten nå er god for 17 milliarder kroner.

OPPSTYR: Gjelsten, Solskjær og Røkke hadde i slutten av mai 2012 en pressekonferanse der det ble klart at Solskjær likevel ble i Molde. Men senere forsvant han til Cardiff og senere Manchester United.

Men i tillegg til alt dette handler Gjelstens liv altså også veldig mye om hest.

Han bruker penger både på bredden i norsk ryttersport og enkeltutøvere i internasjonal topp.

Han har allerede brukt et tresifret antall millioner kroner på hestesporten, og det blir mer. Gjelsten bedyrer at han ikke tenker å tjene penger på det, men det kan også bli gode inntekter etter hvert (sjekk alle Gjelstens hestebedrifter i faktaboks).