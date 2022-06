NØKKELSPILLER: Caroline Graham Hansen (t.v.) og landslagstrener Martin Sjögren på fredagens trening på Ullevaal Stadion.

Vil ikke bruke «Caro» i Barcelona-rolle – TV2-ekspert er uenig

ULLEVAAL STADION (VG) Hun har vært suveren som ving på et Barcelona som vinner alt - bortsett fra Champions League. I EM må Caroline Graham Hansen (27) inn i en annen rolle.

Publisert: Nå nettopp

Landslagssjef Martin Sjögren velger som alltid å bruke «Caro» i en såkalt tier-rolle hvor hun kan vandre fritt.

TV2-ekspert Solveig Gulbrandsen hadde helst sett at Norge brukte sin superstjerne på kanten som i klubblaget, hvor hun har sin fotballhverdag.

– Jeg liker «Caro» som kant. Det er noen utfordringer med den rollen siden det er lett å bli isolert, men jeg mener Norge bedre kler en 4–3–3-formasjon med tanke på å dekke nok rom offensivt og defensivt, fastslår Gulbrandsen.

Hun ville spilt med Ada Hegerberg som midtspiss og med Guro Reiten og Caroline Graham Hansen på hver sin kant.

– Den formasjonen Norge bruker fungerer uansett mot dårligere lag, som mot Nord-Irland i åpningskampen i EM. Den har ikke vært spesielt god mot bedre lag. Da har den norske formasjonen sine svakheter, mener Gulbrandsen, som selv stoppet på 183 landskamper.

Caroline Graham Hansen insisterer på at hun trives med begge arbeidsoppdragene.

– Du har ulike spillere rundt deg som gjør at du får brukt ulike deler ved spillet ditt.

– Si litt om nyansene i rollen i Barcelona og den du har på landslaget?

– Det er ulike roller. I Barcelona spiller jeg kant, på landslaget spiller jeg i en 10-er. Vi spiller også fotball på ulike måter. Det er også to forskjellige måter å bruke meg på, sier «Caro».

Lørdag spiller hun sin 94. landskamp når Norge skal sette ny publikumsrekord her på Ullevaal Stadion i nest siste test før EM. New Zealand er motstander.

– Vi trenger «Caro» på ballen, og da kan det være en fordel at hun får vandre litt, analyserer landslagstrener Martin Sjögren.

– Barcelona er Barcelona og de spiller på en helt annen måte enn det vi gjør. Det er ulike forutsetninger. I blant kan det være en fordel at «Caro» starter sentralt og så trekker ut til høyre, noe som er naturlig for henne. Hun er en smart spiller som gjerne finner de rommene som er der for å kunne være med så mye som mulig i angrepsspillet. Jeg tror vi får mest ut av henne i en fri rolle.

Solveig Gulbrandsen håper linken mellom Graham Hansen og Ada Hegerberg stemmer.

– Blir relasjonene mellom Ada og «Caro» god, kan vi bruke det våpenet på en del kontringer. Da vil det bli en del muligheter.