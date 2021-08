FORBLIR TOTTENHAM-SPILLER: Harry Kane har bøttet inn mål for Tottenham en rekke sesonger og forplikter seg til å gjøre det samme ytterligere én sesong til.

Harry Kane bekrefter at han blir i Tottenham

Til tross for store spekulasjoner denne sommeren, bekrefter Tottenham-profil Harry Kane at han blir i Nord-London-klubben ytterligere én sommer.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det var utrolig å se mottakelsen jeg fikk fra Spurs-fansen på søndag og lese støttemeldingen jeg har fått de siste ukene, skriver Kane på sin Twitter-profil.

Han ble byttet inn mot slutten av 1-0-seieren mot Wolverhampton, til stor applaus fra hjemmefansen.

– Jeg blir i Tottenham denne sommeren og kommer til å være hundre prosent fokusert på å hjelpe laget i jakten på suksess, skriver England-spissen videre.

Tidlig i august kom meldingene om at Kane angivelig uteble fra trening, samtidig som flere medier meldte at Manchester City hadde lagt ut et gigantbud på 28-åringen.

Senere fortalte han om hetsen han har opplevd som følge av rapportene, og understreket på det sterkeste at han ikke har skulket sesongoppkjøringen.

«Jeg blir trist av å lese noen av kommentarene som stiller spørsmål ved profesjonaliteten min. Jeg ville aldri gjort noe for å sette forholdet mitt til klubben og fansen i spill», skrev han.

Flere mente imidlertid at den rapporterte treningsnekten var et tegn på arroganse, ettersom han nylig signerte en ny kontrakt.

Saken oppdateres!