Solbakken etter Haaland-kritikk: − Jeg blir litt lei meg

ULLEVAAL STADION (VG) Ståle Solbakken (54) tar Erling Braut Haaland (21) i forsvar etter en landslagssamling med diskusjoner om superstjernen.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

VGs Leif Welhaven og Adresseavisens Birger Løfaldli har begge kritisert at Norges Fotballforbund lar Braut Haaland slippe å møte mediene under den pågående samlingen i Oslo.

Førstnevnte har også beskyldt Haaland for å ha stjernenykker og stilt spørsmål ved at Haaland tok et selskapsfly, som han eier med pappa Alfie Haaland og et par andre, til Norge fra Tyskland forrige mandag.

Sist ut med kritikk var Løfaldli søndag kveld.

Mandag formiddag brukte Norges landslagssjef syv minutter på å forsvare Haaland, som er en av verdens to mest ettertraktede spillere sammen med franske Kylian Mbappé. Begge er ventet å bytte klubb til sommeren, og det knyttes ekstremt stor oppmerksomhet til hvilke valg de vil foreta seg.

– Jeg syns det er urettferdig at vi prøver å finne de feilene vi kan med Erling. Det er også dette med flyet hans. Han er i en situasjon nå hvor de har et fly som de bruker, som de nok leier ut litt og som er business. På mandag hadde Erling tre muligheter. Han kunne dratt 05.00 fra Tyskland og tatt det første ruteflyet, men så ventet to timer på en flyplass. Det lar seg ikke gjøre i hans situasjon nå (hvor han er så kjent), sier Solbakken.

Haaland har scoret 13 mål på 16 matcher for Norge og 82 ganger på 80 opptredener for Borussia Dortmund. Solbakken syns kritikken mot det 21 år gamle unikumet fra Bryne ikke er fortjent.

– Jeg blir litt lei meg. Jeg kan ikke argumentere mot at det beste sikkert hadde vært om Erling satt her og svarte åpent på alle spørsmål, men han har en veldig saklig begrunnelse og legger det frem på en måte jeg ikke har trøbbel med å akseptere. Nå er det en ekstrem situasjon for ham. Så jeg blir lei meg for det, for jeg syns ikke det er rettferdig, sier Norges landslagssjef.

Løfaldli hevder samtidig at Solbakken risikerer å miste autoritet både internt og eksternt ved å innvilge Haalands ønske om å få slippe mediene på denne samlingen.

– Det må han få lov til å mene, men det er ikke sånn at noen av guttene her reagerer på det. Tvert om, tror jeg. De har forståelse for det. Jeg, som leder, gjør det jeg mener er riktig for gruppen. Det vil aldri være helt riktig for alle, svarer Solbakken.

Haaland leverte igjen da han sendte Norge i ledelsen i 2–0-seieren over Slovakia forrige fredag:

Tirsdag klokken 19.00 spiller Norge den siste treningskampen før Nations League starter i juni, som er et ledd i kvalifiseringen til EM i Tyskland i 2024. Da skal herrelandslaget ut i følgende matcher:

2. juni: Serbia – Norge

5. juni: Sverige – Norge

9. juni: Norge – Slovenia

12. juni: Norge – Sverige