ÅPNER OPP: Paul Pogba mener han ikke har en rolle i Manchester United.

Pogba åpner opp om depresjon: − Vi er ikke superhelter

Paul Pogba (29) forteller åpenhjertig om mørke tanker og legger ikke skjul på at han mistrives med rollen i Manchester United.

Av Magnus Gamlem

Publisert: Nå nettopp

I et intervju med franske Le Figaro åpner Manchester United-stjernen Paul Pogba opp om depresjon.

– Jeg har hatt depresjon i løpet av min karriere, men det er ikke noe fotballspillere snakker om. Noen ganger vet du ikke at du er deprimert, du bare ønsker å isolere deg selv og være alene. Dette er tegn en ikke kan ta feil av. Personlig startet det for meg da jeg spilte under José Mourinho i United. Da stiller du deg selv spørsmål, og en lurer på om det er ens egen feil fordi man aldri har opplevd de øyeblikkene i løpet av livet før, forteller han åpenhjertig i intervjuet som også er gjengitt av United.no.

Pogba mener at alle idrettsutøvere kjenner på depresjon og at følelsen forsterkes i vanskelige perioder.

– Vi tjener mye penger, og har ikke noe å klage på, men det hindrer oss ikke i å gå gjennom øyeblikk som er vanskeligere enn andre, slik det er for alle andre i livet. Selv om en tjener penger, så må en alltid være lykkelig? Livet fungerer ikke slik. I fotballen gjelder ikke dette, men vi er ikke superhelter, vi er bare mennesker, sier franskmannen, som for tiden er på landslagssamling.

Forrige uke brøt kriminelle seg inn i Pogbas hus. Selv spilte han Champions League-kamp mot Atlético Madrid, men hans to barn og barnepiken var hjemme da tyvene tok seg inn i hjemmet. Blant annet VM-medaljen fra 2018 ble stjålet.

Opplevelsen var skremmende for 29-åringen, som heller ikke har hatt mange oppturer på fotballbanen den siste periode. Midtbanespilleren kan være på vei bort fra Manchester United til sommeren da kontrakten hans løper ut, og Pogba legger ikke skjul på at han mistrives i klubben for øyeblikket.

Han mener det er et problem at han ikke har en fast rolle i laget.

– På landslaget er det enkelt: jeg spiller, og jeg spiller i min posisjon. Jeg kjenner min rolle, og jeg føler tillit fra treneren og spillerne. Det er normalt at man føler en forskjell fra Manchester United fordi det er vanskelig å levere stabilt når en ofte må endre posisjon, eller formasjon, eller hvem en spiller med, sier Pogba til Le Figaro.

– Jeg kommer veldig godt overens med landslagstreneren, han ga meg en rolle jeg kjenner til, men har jeg egentlig en rolle i Manchester United? Jeg stiller spørsmålet, men jeg har ikke et svar, legger han til.