Patrick Berg, Erik Botheim og målscorer Ola Solbakken jubler under Strømsgodset-Bodø/Glimt 2021

Avfeier at Glimt blir som Eggens RBK: − De er for små

ZAGREB (VG) Kjetil Knutsen ber nordmenn som ikke håper Bodø/Glimt går inn i Champions League om å tenke seg om. Blant kollegene i Eliteserien får han full støtte – selv om konkurrenten vil bli flere hundre millioner kroner rikere.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo svarer som Rosenborg-kollega Kjetil Rekdal og mange i norsk toppfotball gjør: De håper Glimt går inn i Champions League – fordi det vil være bra og viktig for norsk fotball.

Fagermo har heller ikke troen på at det betyr at Glimt vil bli så suverene som Rosenborg var i mer enn et tiår under trener Nils Arne Eggen – blant annet på grunn av UEFA-millionene som fulgte de lenge årlige deltagelsene i Champions League.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– De kommer aldri bli til å bli et nytt Rosenborg. Det er et for lite attraktivt område, de er for små, og jeg tror ikke de vinner ligaen i år, heller. En enedominerende klubb som Rosenborg var kommer ikke igjen, sier Fagermo og fortsetter:

– Om Glimt går inn, gjør det norsk fotball mer attraktiv og dermed norske spillere mer attraktive. Det er bare positive effekter, selv om de blir kapitalsterke. Da må man heller utvikle seg selv dit, sier Fagermo.

Håper du Glimt går til Champions League? Ja, selvfølgelig! Nei!

Onsdag kveld avgjøres det om Glimt innkasserer den store premien i internasjonal klubbfotball: Champions League-deltagelse. Der har ikke Norge vært med siden Rosenborg i 2007.

1 / 2 UNNER RIVALEN EUROPA-SUKSESS: Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo, her sammen med Kjetil Knutsen under en kamp tidligere denne sesongen. ENORM EUROPA-SUKSESS: Rosenborg-trener Nils Arne Eggen jubler med Harald Martin Brattbakk etter at trønderne har slått Real Madrid på Lerkendal stadion en novemberdag i 1997. forrige neste fullskjerm UNNER RIVALEN EUROPA-SUKSESS: Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo, her sammen med Kjetil Knutsen under en kamp tidligere denne sesongen.

De får uansett spille Europa League denne høsten. Det gir en sikret inntekt på rundt 100 millioner kroner.

Men forvalter de 1–0-ledelsen de har fra hjemmeoppgjøret mot Dinamo Zagreb på en god måte og vinner i heksegryten i den kroatiske hovedstaden, vil de være sikret inntekter på minst 200 millioner kroner. Trolig mer. Svenske Malmö bokførte rundt 300 millioner fra UEFA da de deltok i fjor høst.

Dinamo Zagreb har en beryktet fangruppe og Glimt-fansen frykter det kan føre til bråk:

På pressekonferansen i forkant av kampen i Kroatia slo NRK fast at det i norsk fotball er delte meninger om det er bra at Bodø/Glimt gjør det bra i Europa. Det svarte trener Kjetil Knutsen kontant på.

– Hvis det er delte meninger om det, tror jeg ikke de skjønner betydningen at norske lag deltar i Europa.

– De som opplever det som en negativ ting, må tenke seg om en gang til og sette seg inn i hva det betyr at norske lag deltar i Europa, sa Knutsen – delvis med et smil men også med et preg av alvor.

Torsdag kan for øvrig også Molde og Viking sikre seg store beløp om de avanserer fra play off og inn i Europa Conference League-gruppespillet kommende høsten.

Info Viktige play off-kamper til Europa-sluttspill: 24. august klokken 21:00, siste kamp i Champions League-play off på Stadion Maksimir (Kroatia): Dinamo Zagreb – Bodø/Glimt (0–1 etter første oppgjør).

25. august klokken 19:00, siste kamp i Europa Conference League-play off på SR-Bank Arena i Stavanger: Viking – FC FCSB (2–1 etter første oppgjør) - kampen går på VG+ Sport.

25. august klokken 19:00, siste kamp i Europa Conference League play off på Lavanttal Arena (Østerrike): Wolfsberger – Molde (1–0 etter første oppgjør). Vis mer

VG har i tillegg til Fagermo snakket med ytterligere 12 klubbledere i Eliteserien. Aalesunds Lars Arne Nilsen, den sportslige ledelsen i Tromsø og FK Haugesund-trener Jostein Grindhaug har ikke vært tilgjengelig.

Gjennomgangsmelodien er at samtlige heier på Glimt-suksess i Europa. Argumentasjonen er stort sett lik og handler om to ting:

Glimts Europa-millioner «sprøytes» inn i norsk fotballøkonomi og kommer også andre klubber til gode.

I tillegg kan lag som tar seg langt i Europa være med på å gi Norge en bedre ranking, som for eksempel kan bety enda et norsk lag til Champions League-kvalifisering

– Ingen vil tilbake dit at alle lag kjemper om en annenplass, uansett hvor god årgang eller god økonomi man hadde, slik det var med Rosenborg, innleder Lillestrøm-trener Geir Bakke overfor VG.

POSITIV: Lillestrøm-trener Geir Bakke, her sammen med assistent Petter Myhre, under en Lillestrøm-trening tidligere denne sesongen.

– Men det Rosenborg gjorde på 1990-tallet var at de representerte Norge, og det Glimt gjorde i fjor, det Molde har gjort over mange år, er enormt verdifullt. Jo bedre Glimt gjør det, jo flere rankingpoeng får vi som fotballnasjon. Vi må ut og kapre noen av de flommende millionene ute i Europa.

– Så får vi andre være så gode at Glimt ikke stikker av i norsk fotball, mener Bakke.

Selv skal Molde og trener Erling Moe prøve å ta seg inn i Europa Conference League-gruppespillet ved å slå ut Wolfsberger i den VG+ Sport-sendte playoffkampen i Østerrike torsdag kveld.

– Ingen tvil. Vi er nødt til å se i en større sammenheng. Hvis vi ikke greier å se plussverdiene i at norske lag gjør det godt, da tror jeg ikke vi får fremgang i norsk fotball. Jeg ønsker at Glimt, Viking og Molde går inn i gruppespill, sier Erling Moe.

– Så om Rosenborg hadde spilt e-cupkvalik, hadde selv du holdt med dem?

– Nei, så langt går det ikke, sier Moe med et godt glis – og påpeker at han mener at supporterne ikke skal skifte drakt onsdag kveld.

– For dem er det en annen sak. At de ønsker sin klubb alt vel og ikke er interessert i at andre skal være knakende gode, er sånn det må være, mener treneren for den norske serielederen.

SKAL KJEMPE FOR EUROPA-AVANSEMENT: Molde-trener Erling Moe, her underveis i kampen mot FK Haugesund tidligere denne sesongen.

I den andre enden av tabellen er Jerv, Kristiansund og Sarpsborg 08. De mener Glimts økonomiske syvmilssteg ved Champions League-spill ikke er noe argument.

– Hvis Glimt kjøper de syv beste spillerne i Norge, bør man kunne forvalte de pengene fornuftig, mener Jerv-trener Arne Sandstø.

Thomas Berntsen, sportssjef i Sarpsborg 08, sier følgende:

– Den gangen vi var så gode og spilte i Europa møtte vi holdninger om at klubber ville gjøre det mest mulig vanskelig å komme seg dit. Men den holdningen tror jeg har snudd totalt i klubbene.

Jerv-trener Arne Sandstø (venstre) og Sarpsborg 08-sportssjef Thomas Berntsen, her under en Eliteserien-kamp tidligere i år.

Han viser blant annet til en slags tanke om en delingsmodell. For Berntsen handler det om å unne konkurrentene det beste for at du skal bli god selv.

– Det er ikke akkurat sånn at norsk fotball har rundet spillet. Det er en del nasjoner som er bedre enn oss. Jeg tror vi skal unne hverandre fremgang i hele Norge. Når vi har yppet med spanske, engelske og italienske lag, så kan vi sitte med litt tettere med kortene til brystet – og ikke unne hverandre så godt.

Berntsen innrømmer avslutningsvis dette:

– Jeg kjenner litt på at det skulle vært oss i stedet. Vi er litt misunnelige også. Men det de får til er samtidig imponerende – og det gagner norsk fotball.