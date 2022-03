United-tallene som sjokkerer: − Uhørt, utenkelig og utilgivelig

Manchester United gikk på et pinlig tremålstap mot byrival Manchester City. Nesten like ille er måten den gamle storheten taper på.

Jadon Sancho skapte litt spenning da han utlignet mot klubben der han var en del av akademiet i tre år, men etter en ny Kevin De Bruyne-fulltreffer bare noen minutter senere så det ut som det bare var ett lag på banen i Manchester søndag kveld.

Det ble «bare» fire baller å hente ut av nettet for David De Gea, med Riyad Mahrez som scoret de to siste, men det er tallene bak resultatet som kan være vel så sjokkerende for United-fansen.

I løpet av et kvarter mot slutten av kampen hadde Manchester City ballen 92 (!) prosent av tiden.

Gary Neville kalte de siste 25 minuttene for «en skam» på sendingen til Sky Sports.

– De bare tuslet rundt der de siste 25 minuttene. City hadde 92 prosent ballbesittelse i den perioden de scoret 3–1. Det er uhørt, utenkelig og utilgivelig. Det er ikke i nærheten av godt nok, sier Neville.

Men det stopper ikke der.

Tall fra SofaScore viser at Manchester City var fullstendig overlegne på alle parametere etter pause.

Manchester United hadde null avslutninger, null sjanser, og hadde ballen 21 prosent av tiden.

United.no-journalist Eivind Holth kunne ikke annet enn å sperre opp øynene da han så statistikken – men innerst inne er han ikke overrasket.

– Det verste er jo at man ikke blir sjokkert, fordi det harmonerer med det man har sett fra laget, sier han.

Han synes at søndagens kamp, med Sir Alex Ferguson på tribunen, ble et symbol på hvor galt det har gått i den røde delen av Manchester siden «Fergie» sin avskjed med seriegullet i 2013.

– De siste ti minuttene der... hvor City-fansen hoiet hver gang de slo en pasning. Det var toppen av ydmykelse, og viser hvor langt unna United er City etter 10 år uten Ferguson. Det er vanskelig å finne noe håp på en sånn dag, sier Holth.

LITE Å SMILE FOR: Sir Alex Ferguson fikk ikke en hyggelig kveld på Etihad søndag.

Uniteds midlertidige manager Ralf Rangnick hadde følgende unnskyldning å gi til klubbens hjemmeside:

– Manchester City er det beste laget i verden når det gjelder ballbesittelse, og det er risikabelt å presse dem høyt, sier han.

– Jeg synes vi spilte en god 1. omgang, til og med de første 60 var ok. Hver gang vi hadde ballen så viste vi at vi kunne skape trøbbel for dem, men da de scoret den tredje var det over, sier tyskeren.

Det skal sies at Manchester United manglet deres store stjerne Cristiano Ronaldo, men det var savnet av en annen spiller man merket mest, ifølge Holth.

– Det skal sies at det lille håpet man hadde forsvant med at Raphael Varane ikke ble klar til kampen, for her var det tydelig at Ragnick bare ville kontrollere kampen, og ikke angripe. Det var ikke så mange United-supportere som hadde troen på poeng, selv etter utligningen til Sancho, sier han, og legger til:

– Og det virker ikke som det er så mange av spillerne som gjør det heller. Det er mange som ikke skjønner hvorfor de skal løpe den ekstra kilometeren, selv mot City. Det er et miljø man ikke har klart å bli kvitt, sier han.

– Det er klart det er frustrerende. Åpenbart vil du vinne i et derby, men vi må bare innrømme at de var bedre, spesielt i 2. omgang. De viste hvilket topplag de er, sier Rangnick.