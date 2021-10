Solbakken om «Perry»-bok: − Umulig for meg å svare på

ULLEVAAL (VG) Ståle Solbakken tilbakeviser at timingen på boklanseringen til Per Joar Hansen og Lars Lagerbãck skaper problemer i oppladningen inn mot «den lille finale» mot Tyrkia. Landslagssjefen sier han ikke hadde fått med seg hvilken bok som hadde kommet.

Under tirsdagens pressekonferanse visste landslagssjef Solbakken nesten ikke hva han skulle svare da han fikk spørsmål om bokutgivelsen til den tidligere trenerduoen.

– Det er helt umulig for meg å svare på. Jeg vet ikke hva som står eller hva som har skjedd. Jeg vet ikke hvem som er den fornærmede part, eller om det er to eller tre. Nå skjønner jeg ingenting, sier Solbakken til VG under pressekonferansen.

Han fortsetter:

– Hvem har skrevet boken? Er det Lagerbäck, Perry, eller har det kommet to bøker? Alexander får vel bli ferdig med saken og skrive en bok selv nå mens han er skadet. Nei, det henger jeg meg ikke opp i. Dette er ikke min «business».

Under pressekonferansen avviste landslagssjefen at dette kan være med å gjøre denne samlingen trøblete.

– Jeg har ikke hørt noen av spillerne snakke om den før jeg møtte Strandberg i gangen her.

Alexander Sørloth fikk spesielt gjennomgå under møtet foran hele spillertroppen. Real Sociedad-spissen er ikke med på denne samlingen grunnet skade. Da Sørloths navn ble nevnt i forbindelse med boken på pressekonferanse, var Solbakken klar på at han ikke kan kommentere noe mer enn han allerede har gjort.

– Jeg kan ikke kommentere det noe mer, men det er nok ikke den boken jeg skal lese denne samlingen. Da leser jeg heller om norske blåbærplukkeres tøffe hverdag under covid, småler landslagssjefen.

Midtstopper Stefan Strandberg stilte også opp på pressekonferansen. Han var til stede under de mye omtalte møtene som fant sted for et drøyt år siden. Han er klar på at han har lagt saken bak seg.

– Jeg har fått det med meg. Det er hyggelig for «Perry» at han gir ut bok. Den saken har fått mye oppmerksomhet, men jeg har lagt det bak meg for lenge siden. For meg går det helt fint at den kommer nå, sier Strandberg til VG.

Stefan Strandberg er klar på at han er ferdig med saken.

– Det er mange andre og større problemer i verden enn at den boken kommer nå, fortsetter han.

Strandberg er klar på at han ikke har noe vondt å si om den tidligere trenerduoen.

– Det ble en litt trist avslutning på det hele, men jeg har mye fint å si om dem. Ståle har kommet inn og gjort noen små forandringer. Han er nok tydeligere og tøffere med oss, men en del av det vi gjør, bygger på det samme, sier Strandberg videre.

