STØTTER RIVALEN: Erling Moe mener det er viktig at Kjetil Knutsen ikke tolererte Roma-trenerens utfall torsdag, og understreker at han kun kjenner saken gjennom mediene.

Moe gir Knutsen full støtte: − Viktig at han står opp for seg selv

DRAMMEN/TRONDHEIM/SANDEFJORD (VG) Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen får støtte fra Molde-trener Erling Moe etter tunnelbråket mot Roma.

– Det er jo trist at det blir sånn, det ødelegger litt av gleden. Vi har vært litt ute i Europa selv, og har vært borti at det koker, vi også, og at en motstander blir satt til å irritere meg og benken vår, sier Molde-trener Erling Moe etter 3–1-seieren over Strømsgodset på Marienlyst.

Han kjenner seg med det igjen i det Bodø/Glimt beskriver som systematisk provokasjon fra motstanderens trenerbenk – men understreker at han kun kjenner saken gjennom mediene.

Bodøværingene har politianmeldt Romas keepertrener Nuno Santos, ifølge dem fordi han tok kvelertak på Glimt-trener Kjetil Knutsen.

– Særs synd hvis det blir håndgemeng. Da går det langt over grensen, sier Moe.

Glimts daglige leder Frode Thomassen sa fredag til VG at Knutsen forsvarte seg ved å legge Santos i bakken – ifølge Moe et tegn på at portugiseren valgte feil mann å hakke på.

– Ja, det er viktig at han står opp for seg selv og ikke tolererer sånt. Han er en dyktig trener og han skal ikke måtte tolerere slike ting, sier Moe.

Trenerkollega Kjetil Rekdal er klar på at trenerne må oppføre seg.

– Jeg vet ikke hva som har skjedd, men sannheten kommer nok for en dag. Det er selvfølgelig spesielt at trenere ender i håndgemeng og skal slåss etter en fotballkamp. Vi må oppføre oss, uansett hvem det er, sier Rosenborg-treneren, og sier at han kjenner Knutsen som «en fantastisk person».

Rosenborg-spiller Markus Henriksen har vært med på mye gjennom en lang fotballkarriere, og sier det er «å dra den litt langt» hvis situasjonen har blitt riktig beskrevet.

– Jeg har opplevd turbulens i en spillertunnel før, noe som er vanlig. Men at en hovedtrener tar et basketak med en annen trener, har jeg ikke hørt om så ofte. At det er tenning, det er bra, spesielt når det et oppgjør som lever slik den gjør. Det er ingen tvil om at italienerne blir litt ekstra sutrete når de taper to av to kamper i Bodø. Hvis det er slik jeg har hørt, så høres det ut som en skikkelig wrestlingkamp, og det er litt spesielt.

SKRYTER AV KNUTSEN: Kjetil Rekdal sier han unner Glimt-treneren alt godt - så lenge han ikke selv står på motstanderbenken.

Martin Linnes er nettopp tilbake i Norge etter et langvarig opphold i den tyrkiske eliteserien, og har fått merke hvordan følelsene kan koke over i Istanbul.

– Det har ingenting med fotball å gjøre og jeg håper det et er engangstilfelle. Jeg har vært med på noe av det samme selv, man kan ikke holde på sånn, sier Molde-spilleren.

Bodø/Glimt hevder at det finnes video av hendelsen, som UEFA etter sigende skal besitte. De ønsker på det sterkeste at den blir offentliggjort, og Linnes er enig:

– Jeg skulle gjerne sett den videoen, da, for å kunne kommentere bastant. Jeg håper det ikke er så ille som de skal ha det til, og håper det blir truffet rett beslutning og tatt på alvor, sier Linnes.

VIL SE VIDEOEN: Martin Linnes håper situasjonen blir tatt på alvor.

– Jeg føler at Knutsen er en rolig og behersket herremann. Jeg vil tro at de har bevis på at italienerne har fyrt ham opp ordentlig i forkant, sier Markus Henriksen.

Til TV 2 sier Kjetil Knutsen at han er glad for at det etter sigende finnes en video av hendelsen.

– Jeg trodde først at ingen hadde sett det. Da tenkte jeg at dette kan bli heftig, altså, sier Knutsen.

Spurt om han angrer på noe, svarer Knutsen slik til TV-kanalens nettsider:

– Under normale omstendigheter, så hadde jeg nok ikke forsvart meg, men det gjorde jeg. Og det er en naturlig reaksjon. Men jeg tror ikke jeg hadde gjort det om jeg ikke hadde vært gjennom de 90 minuttene med sjikane mer eller mindre gjennom 90 minutter, sier Knutsen.

UEFA bekreftet fredag at de har åpnet disiplinærsak etter tumultene i garderoben. Den er nå under etterforskning av deres kontrollorgan.

Bodø/Glimt vant søndag 2–1 borte mot Sandefjord, og etter kampen var spillerne lite snakkesalige om torsdagens hendelse.

– Jeg har ikke noen kommentar til det bortsett fra at vi bare tenker på oss selv. Vi begynner å forberede oss til neste kamp mot Roma allerede nå, sier Amahl Pellegrino til VG.