NFF reagerer på Josimar-trussel fra VM-komiteen i Qatar

Josimar er blitt truet med søksmål av neste års VM-arrangører i Qatar. Norges Fotballforbund forsvarer magasinet og vil ta saken videre i FIFA-systemet.

Av NTB

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Det var i helgen at Josimar fikk et brev fra det norske advokatbyrået Simonsen Vogt Wiig på vegne av den lokale VM-komiteen i Qatar. Der ble magasinet bedt om å fjerne en kritisk artikkel fra sine nettsider.

Samtidig kom det varsel om mulige rettslige skritt hvis anmodningen ikke ble fulgt. Josimar står på sitt, og mandag opplyste de selv om søksmålstrusselen i sosiale medier.

NFFs generalsekretær Pål Bjerketvedt har hatt et anstrengt forhold til Josimar, men i dette tilfellet står han på parti med fotballbladet.

– Jeg kan ikke se at Josimar har gjort noe galt her. Jeg har lest saken, og det er en god kritisk journalistisk sak mot Qatar. I mine øyne er det ikke noe kritikkverdig her, sier Bjerketvedt til TV 2.

Han vil raskt ta opp saken gjennom fotballens egne kanaler.

– I første omgang vil vi reise noen kritiske spørsmål overfor FIFA. VM-komiteen har lagt lista høyt, og blant annet garantert full pressefrihet. At de kommer med en slik trussel, står i grell kontrast til det. Så det er et naturlig steg for oss å ta saken videre.

Simonsen Vogt Wiik har ikke ønsket å uttale seg om oppdraget de utfører på vegne av de qatarske VM-arrangørene.

– Jeg har ingen kommentar til den pågående saken, sier advokat Ørjan Salvesen Haukaas til TV 2.

Qatar har i årevis fått kritikk for manglende menneskerettigheter og dårlig behandling av gjestearbeidere.

