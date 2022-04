Dette betyr et kommersielt samarbeid.

VENNER OG FIENDER: Jürgen Klopp og Pep Guardiola har hatt mange heftige dueller i Premier League. De har ikke lagt skjul på sin gjensidige respekt for hverandre.

Analyserer Liverpool og Manchester Citys svakheter: − Begge kan avgi poeng

Bare ett poeng skiller Manchester City og Liverpool når fem serierunder gjenstår av Premier League-sesongen 2021/22.

For øyeblikket er City i førersetet, men tidligere Liverpool-spiller og Sky Sports-ekspert Jamie Carragher har sine tvil om at Pep Guardiolas menn vil gå resten av sesongen ubeseiret.

– Vi snakker om to briljante lag. Du kan egentlig ikke skille dem på et område i spillet, men jeg kan se for meg at de begge avgir poeng, sier Carragher i Sky Sports-programmet Monday Night Football.

Første anledning for Liverpool til å avgi poeng kommer mot Newcastle 13.30 lørdag.

– Jeg oppfordrer Newcastle til å score så mange mål som mulig, sier Guardiola spøkefullt på fredagens pressekonferanse.

Info Gjenstående kamper for Liverpool og Man. City: Manchester Citys fem resterende kamper i ligaen: 30. april: Leeds (B)

8. mai: Newcastle (H)

11. mai: Wolves (B)

15. mai: West Ham (B)

22. mai: Aston Villa (H) Liverpools fem resterende kamper i ligaen: 30. april: Newcastle (B)

7. mai: Tottenham (H)

10. mai: Aston Villa (B)

17. mai: Southampton (B).

22. mai: Wolves (H) Vis mer

Carragher mener Liverpool har en liten fordel offensivt, og at det kan være det det offensive som feller City i sesonginnspurten.

Der Jürgen Klopp og co. har scoret 85 mål, står Manchester City med 80 mål.

I bare én kamp har Liverpool gått av banen uten å score, da Leicester vant 1–0 i romjula. Til sammenligning har Manchester City gått av banen uten scoring ved fire anledninger.

– Så hvis Manchester City skal avgi poeng, så må det være på grunn av en 0–0-kamp. Det er det beviser for fra kamper vi har sett denne sesongen, sier Carragher.

Til sammenligning mener den tidligere Liverpool-forsvareren at svakheten hos gamleklubben kan ligge i det defensive.

Der Manchester City har avgitt poeng i kamper med få mål, har Liverpool gjort det i målrike affærer.

Carragher påpeker imidlertid at Liverpool har strammet opp i siste halvdel av sesongen. Ser man bort fra 2–2-kampen mot Manchester City, må man tilbake til 2. januar for å finne forrige poengtap. Det var mot Chelsea, også da ble det 2–2.

– Det som blir sett på som lagenes svakheter, er at City ikke har en spiss, og Liverpools høye forsvarslinje. Men jeg mener at dette på noen måter er styrkene deres også, sier Carragher.

