TRÅ START: Christos Zafeiris (foran) og Bilal Njie (bak) har fått en trå start på karrierene sine i FK Haugesund siden de kom fra henholdsvis Grorud og KFUM før sesongen.

Oppvask etter ydmykelsen – marerittstart for FK Haugesund

Men null poeng på fem kamper står FK Haugesund med sin verste sesongstart noensinne. Det har skapt frustrasjon og oppvask etter uttalelser i mediene.

Publisert: Nå nettopp

– Det er kullsvart. Det er ikke så mye mer å si om det, sa FKH-keeper Egil Selvik til Haugesunds Avis etter å ha tapt sin femte strake kamp for sesongen.

FK Haugesund ligger helt i bunnen av tabellen, som det eneste laget uten poeng, etter at de tapte 1–5 i rogalandsderbyet mot Viking.

Vi må faktisk helt tilbake til 17. oktober i fjor for å finne den forrige seieren.

– Det har ikke vært litt trått heller, det har vært voldsomt. Fem tap, det kjenner vi. Vi har kjent på presset hele veien. Vi har ikke fått prestasjonene opp på det nivået vi må for å vinne kamper i Eliteserien, sier FKH-trener Jostein Grindhaug til VG.

Etter tapet mot Viking gikk også Selvik ut mot egne lagkameraters holdning i kampen.

– Jeg skjønner at det er vanskelig å ta tak og at det lugger. Men når folk kjører hoftefeste fem minutter ut i 2. omgang, så vet du at de har gitt opp allerede da, sa keeperen til lokalavisen.

Det utsagnet falt ikke i god jord hos Grindhaug.

– Vi har snakket om det nå. Jeg hadde ham inne til spillersamtale, og han var enig i at det ikke var det smarteste å gjøre i mediene. Det kan vi heller ta innad. Men det er mye følelser og han er en spiller med vinnerskalle, sier treneren til VG.

VG- og Discovery-ekspert Christian Gauseth og sportssjef i Haugesunds Avis, Terje Flateby, mener imidlertid at det må være rom til å ytre misnøye mot lagkameratene sine etter en slik opptreden.

– Det er et symbol på den frustrasjonen som brer rundt seg. Og det kan ha en effekt, for de har prøvd det meste andre som er mulig å prøve. At man da melder litt utad, forstår jeg godt, sier Gauseth.

– Selvik presterte godt, og var tydelig frustrert over lagkameratene sine. Og det er lett å si sånt i affekt etter en sånn kamp. Jeg tenker det må være greit i den situasjonen å gi uttrykk for det, sier Flateby.

Info Haugesunds fem kamper i Eliteserien 2022: Haugesund – Sandefjord 1–3

Vålerenga – Haugesund 2–1

Haugesund – Strømsgodset 0–1

Lillestrøm – Haugesund 1–0

Viking – Haugesund 5–1 Vis mer

Det har også blitt stilt spørsmål ved om Grindhaug er riktig mann for jobben etter rogalandsderbyet.

– Jeg føler jeg har mer å tilføre laget, men samtidig har jeg forståelse for at det stilles spørsmål ved meg når vi har tapt fem strake kamper, svarer treneren.

Gauseth mener at det ikke er treneren som er problemet, men kvaliteten i laget.

– Grindhaug har en stjerne i Haugesund, så han bestemmer litt hva som skal skje selv. Men han er en klubbmann, så om han merker at han ikke har den påvirkningen han trenger, kommer han til å gå, sier den tidligere Mjøndalen-kapteinen til VG.

Flateby ser på søndagens hjemmekamp mot Kristiansund som avgjørende for eventuelle endringer i klubben.

– Jeg synes det er vanskelig å svare på. Jeg tenker det er for tidlig å si at han må gå, men blir det tap mot Kristiansund er det på tide å diskutere hva man skal gjøre, sier sportssjefen i lokalavisen.

Siden FK Haugesund ble stiftet i 1993 har de for første gang i klubbens historie stått uten poeng etter de første fem seriekampene i en sesong.

– De ser skrekkelig ut. Resultatmessig først og fremst. Spillemessig aner jeg spor av bedring. Jeg synes de var det beste laget i førsteomgangen mot Viking. Men så taper de mot Strømsgodset og Lillestrøm helt på tampen av kampene. Alt det her vitner om et lag som sliter med å finne seg selv, sier Gauseth.

Statistikken tilsier derimot at det blir vanskelig for FK Haugesund. Det har vært 13 tilfeller av 5 eller flere tap fra sesongstart i tidsrommet 1948–2021. 11 av 13 har endt med nedrykk. Unntakene: Ørn i 1948 (fem strake tap) og Sarpsborg 08 i 2020 (fem strake tap). Ørn ble nummer 6 av 8 lag i sesongen 1948/49, Sarpsborg 08 kom på 12.-plass i 2020 (16 lag).

– Det blir knalltøft, men det siste vi må miste er håpet. Vi jobber hele tiden for å klare det, svarer Grindhaug på om egne sjanser til å holde seg på det øverste nivået i Norge.

