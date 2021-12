BLIR I BODØ: Kjetil Knutsen forlenget med Glimt, men interessen for treneren har vært stor.

Knutsens agent bekrefter: Har avslått flere henvendelser fra utlandet

BODØ (VG) Bodø/Glimt-trener Kjetil Knutsen (53) vraket Rosenborg og ble værende i nord, men også klubber utenfor Norges landegrenser har forhørt seg om suksesstreneren.

– Ja. Det er litt sånn at det har det vært, men hvis dere lurer mye på det kan dere heller ta en telefon til Morten Wivestad, sier Knutsen på presseseansen etter at det ble kjent at han har forlenget kontrakten med Bodø/Glimt.

VG tok Knutsen på ordet og sjekket med Glimt-trenerens agent.

– Jeg kan bekrefte at det har vært henvendelser fra utenlandske klubber, men timing har alt å si i fotball, og nå var det riktig timing for Kjetil å bli værende i Bodø, sier Wivestad til VG.

Han forteller at det har vært interesse fra flere toppklubber i Skandinavia, men også klubber i europeiske land som England, Belgia og Nederland.

Ifølge VGs opplysninger skal det også ha kommet et konkret tilbud fra MLS-klubben Los Angeles FC, hvor Knutsen kunne tjent betydelig mer enn i Bodø/Glimt.

– Jeg kan ikke kommentere klubber, sier Wivestad.

På spørsmål om RBK-avslaget tyder på at ingen andre klubber i Norge er aktuelle, svarer Knutsen følgende:

– Nå skal du grave dypt og lenge, men jeg tenker sånn at jeg har skrevet under en tre-årskontrakt som er et tydelig signal på hva jeg står for og hva jeg tenker vi skal få til med Glimt. Det synes jeg er et svar godt nok.

– Har dere en avtale dersom det skulle komme et tilbud man ikke kan si nei til?

– Nå må jeg få lov til å si at det har vært spekulert mye, også om hvor mye jeg mottar for å være trener i Glimt. Hvor det kommer fra... det er tydelig mange rare lekkasjer. Men det er en kontrakt jeg har skrevet under med Glimt, og hva som står i den kontrakten om hva jeg tjener, hva Morten Kalvenes tjener, det synes jeg blir mellom meg og klubben, sier Knutsen.

– Sier du at summer som er oppgitt er feil?

– Ja, det kan jeg si. Men så er det sånn at dere ikke alltid må stole på de kildene dere har. Poenget er at jeg har signert en avtale med Glimt, og det er godt nok for meg.

TV 2 og Avisa Nordland har skrevet at Knutsen kunne få opptil åtte millioner i årslønn, men ifølge VGs opplysninger er det snakk om nærmere fem millioner.

Hverken Knutsen eller Wivestad vil kommentere summer eller detaljer i kontrakten, men Glimt-treneren forteller at han ble enig med Bodø/Glimt i forrige uke.

– Når sa du nei til Rosenborg?

– Jeg kommer ikke til å svare på noe som gjelder Rosenborg. Det du lurer på om Rosenborg, må du spørre Rosenborg om.

– Hadde ikke tilbud fra utlandet noe å si for at det drøyde så lenge?

– Jo, det er selvfølgelig flere ting. Men det jeg har vært inne på nå (familien) har vært det aller aller viktigste. Også har jeg en som har representert meg som jeg har måtte ha tid til å prate med.

Discovery-ekspert Joacim Jonsson synes det er åpenbart at utlandet er neste steg.

– Når han ikke går til Rosenborg er det ingen andre klubber i Norge som er i nærheten av aktuelle, sier Joacim Jonsson.

– Du har tidligere vært skeptisk til hvor brennhet han er utenfor Skandinavia?

– At det er interesse rundt ham er ikke overraskende. Det er mer at jeg har vært usikker på hvor mange bud han egentlig har hatt fra store klubber i utlandet.

– Det finnes vel interessante klubber eller klubber som er villige til å betale mye penger?

– Jeg tror at pengene er en sekundærfaktor. Jeg tror han tenker at det må være en spesiell sportslig utfordring for at han skal bli trigget. Han er litt spesiell der, tror Jonsson.