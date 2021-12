RYKKET NED: Brann rykket ned etter å ha tapt for Jerv i en høydramatisk kvalikkamp. Her depper Moonga Simba, Niklas Jensen Wassberg og Japhet Sery etter nedrykket til OBOS-ligaen.

Denne straffe-detaljen kan ha kostet Brann eliteserieplassen

Det er ikke bare tilfeldigheter som gjør at Brann rykket ned fra Eliteserien, mener professor Geir Jordet.

Publisert: Nå nettopp

– Majoriteten av straffesparkkonkurranser vinnes av det laget som tar seg best tid før de tar straffene, sier Jordet til VG.

Han er professor i fotball og psykologi ved Norges idrettshøgskole og har forsket på en rekke aspekter ved fotballen, deriblant straffesparkkonkurranser.

Jerv-trener Arne Sandstø bekrefter på Twitter at de har «snakket om» forskningen hans.

Jordet satt med stoppeklokke og tok tiden på onsdagens straffer, fordi:

– Det er ikke tid i seg selv som betyr noe. Det er ikke klokken som avgjør om det blir mål eller ikke. Men det klokken sier noe om, er om du gjør et forsøk på å få kontroll på deg selv og nervene dine.

Der var Jerv tilsynelatende best. I snitt brukte Jerv-spillerne 4,9 sekunder fra dommeren blåste til de tok straffesparket, mens Brann-spillerne i snitt brukte tre sekunder, forteller Jordet. Jervs Daniel Arrocha ventet hele 12,5 sekunder.

– I datene våre ser vi at hvis du er veldig rask til å legge ballen ned, så går sannsynligheten ned for å score. Det samme hvis du reagerer veldig raskt når dommeren blåser i fløyten, forteller Jordet.

Og der hvor han så Jerv ta seg tid og gjøre ting rett, så han én Brann-spiller som i hvert fall ikke gjorde det samme. Da Robert Taylor bommet, var han veldig rask til å legge ned ballen, og der viser forskning at sannsynligheten for mål går ned.

– Jeg har knapt sett noen plassere ballen så raskt på straffemerket som Taylor gjorde siden Marco van Basten i EM 1992 (Peter Schmeichel reddet), som har verdensrekorden på det, sier Jordet litt spøkefullt.

FOTBALLPROFESSOR: Geir Jordet er professor i fotball og psykologi ved Norges idrettshøgskole.

Samtidig kan fotballprofessoren fortelle at Jerv-spillerne i snitt brukte like lang tid under onsdagens straffesparkkonkurranse som de gjorde da de slo ut KFUM på nettopp straffer i den nest siste kvalifiseringskampen.

– Jeg synes jeg ser et Jerv-lag som har forberedt seg godt, sier Jordet.

I alt ble det tatt 21 straffer i opprykkskampen, tre i ordinær tid og ni til hvert lag i den avgjørende straffesparkonkurransen.

Og selv om eksperten gir ros til Jerv, vil han ikke refse Brann.

– Det var mange gode straffer. Det var mange store prestasjoner, avslutter Jordet.

PS! Straffer har knapt nok vært en sjanse for Brann i 2021. Robert Taylor hadde bommet på to av tre straffer tidligere i Eliteserien i år, og Petter Strand hadde også bommet fra elleve meter. Med en uttelling på 25 prosent før kampen, var nærmest ingen stor overraskelse at Bård Finne og Mathias Rasmussen begge bommet fra 11 meter i ordinær tid.