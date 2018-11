MILLIONBUTIKK: Jim Solbakken (t.h.) tjener store summer på norske fotballspillere. Her er han på en tribune sammen med Mats Møller Dæhli. Foto: Chris Fairweather/Huw Evans Agency / Huw Evans Picture Agency

Dokumenter avslører: Tjener 37 mill. på Dioufs Stoke-eventyr

Én overgang og én kontraktsforlengelse for én spiller. Og vips, så ligger fotballagent Jim Solbakken (46) an til å tjene 37 millioner kroner.

Det viser avtaler VG sitter på gjennom datalekkasjen Football Leaks.

– Det er godt betalt og Solbakken har gjort et kupp. Men jeg deler ikke oppfatningen til dem som mener det er så forferdelig. Alt dette er markedsstyrt, og markedet har gått fullstendig av skaftet. Men det er sånn markedet er, sier John Carews tidligere agent, Per A. Flod, til VG.

Mame Biram Diouf har en fortid i både Molde, Manchester United og Blackburn. I 2014 hadde han scoret 26 mål på 57 kamper for Bundesliga-klubben Hannover. Da kom Stoke på banen.

VG er ikke kjent med hva klubben betalte for Diouf. Men gjennom dokumenter som er overgitt Der Spiegel, og senere overlevert medienettverket European Investigative Collaborations (EIC), og dermed VG, er det mulig å vise hva Dioufs agent fikk betalt for jobben.

Jim Solbakken , med base i Stavanger, representerte både Stoke og Diouf i overgangen. Dermed fikk han penger fra begge parter:

Fra Stoke kom det 1 618 000 engelske pund, mens Solbakken, bestevenn til Molde-manager Ole Gunnar Solskjær, fikk 618.000 pund fra Diouf selv. Det tilsvarer til sammen 26,1 millioner kroner etter dagens kurs.

Men det skulle komme mer. For 14. september i 2017 bestemte Stoke seg for å forlenge med Mame Biram Diouf. Han skrev under en kontrakt frem til sommeren 2020. I den står det at Solbakken skal ha seks utbetalinger på 77.250 pund fra både Stoke og Diouf.

Det gir ytterligere 10,8 millioner kroner i kassa til Solbakken-selskapet Dynamic Solution. Og dermed vil Solbakken tjene nesten 37 millioner kroner på én overgang og én kontraktsforlengelse.

– Det overrasker meg litt hvor voldsomt det har blitt, erkjenner Per A. Flod.

Diouf skrev under på en personlig kontrakt som ga ham en ukelønn på 527.000 kroner i Stoke i 2014. I tillegg kommer en lang rekke bonuser, inkludert en sign-on-fee på 23,5 millioner kroner. I dag er ukelønnen hans på drøyt 700.000 kroner.

VG er ikke kjent med hva Jim Solbakken har tjent på Dioufs overganger til Manchester United, Blackburn og Hannover. Da senegaleseren gikk fra Molde til Manchester United, representerte Solbakken Molde. Solbakkens egen advokat, Erik Flågan, tok den gangen rollen som Dioufs representant.

VG har stilt Solbakken en rekke spørsmål i forbindelse med denne saken, men agenten har ikke ønsket å svare.

Enorme summer

Flod mener det er betydelig mer penger involvert nå enn da han fulgte John Carew rundt i Europa. Han ler og spøker med hvor rik han kunne vært dersom Carew hadde vært ti år yngre.

– Gjenspeiler disse summene den jobben som faktisk gjøres?

– De gjør jo ikke det. Men det er flere måter å se det på: Om du ser på det rent jobbmessige, så er det klart at det er vanvittige summer etter norsk målestokk. På den annen side er det et speilbilde på hvor mye penger det er i fotballen. Vi fikk en eksplosjon for 15-20 år siden, da nye TV-avtaler gjorde at det kom mye mer penger inn i sporten. I det siste har også steinrike mennesker fra Russland og Midtøsten kjøpt opp klubber og brukt mye penger, sier Flod.

FIFA anbefaler en maksprovisjon på tre prosent til agenter. Jim Solbakken har tidligere fortalt Dagens Næringsliv at han tar ti prosent på alt han gjør. Og det er ikke uvanlig i bransjen. Standarden ligger ofte mellom fem og ti prosent.

I fjor tok Solbakken ut 19 millioner kroner i utbytte fra selskapet sitt.

Norges mest profilerte fotballagent er imidlertid smågutt i internasjonal sammenheng. Football Leaks har allerede vist hvordan portugisiske Jorge Mendes fikk 85 millioner kroner da Kylian Mbappé gikk fra Monaco til PSG, uten at noen egentlig vet akkurat hva han gjorde.

Da Neymar gikk fra Barcelona til PSG, fikk både agenten og spillerens far nærmere 100 millioner kroner hver . Og da Paul Pogba skrev under for Manchester United for andre gang, fikk agentselskapet til Mino Raiola 265 millioner kroner av en overgangssum på 997,5 millioner kroner.

Hoftun: – Syke summer

– Det er helt syke summer. Det du nevner for meg nå, er helt hinsides, mener Erik Hoftun.

Han har levd et langt liv i Rosenborg, som spiller, sportslig leder og trener.

– Veldig mange agenter gjør en god jobb, men man må kunne diskutere hvor stor del av kaka de skal ha, sier Hoftun.

– Fortjener Jim Solbakken så mye penger på én overgang som han fikk?

– Det kan jeg ikke svare på. Jeg vil ikke kommentere Solbakken eller andre enkeltagenter.

Forholdet mellom Solbakken og Rosenborg var en stund ikke-eksisterende, ble det meldt i media for noen år siden. Selv sier Hoftun at forholdet til agenter generelt var godt på Brakka.

– Så var det selvsagt enkelte ganger der vi var uenige om honorarer. Men jeg snakket mye med Jim. Men han hadde en god kollega (Solskjær) i en annen norsk klubb (Molde), som han hadde et godt forhold til. Det er ikke forbudt. Men det gjorde det litt utfordrende å hente spillere som han representerte, sier Erik Hoftun.

Flod: – Råtten bransje

I Oslo sitter Per A. Flod. Han er ferdig som fotballagent. Men han hisser seg ikke opp over de voldsomme summene. Fotball på dette nivået er ikke tradisjonell idrett, men en underholdningsindustri, fremhever han.

– Hvorfor fortsatte du ikke som agen t?

– Jeg er privilegert og velstående på mange måter, men jeg har aldri hatt et ønske om å bli steinrik. Jeg er også i en alder der jeg prioriterer annerledes enn å tjene stadig mer penger. Agentbransjen ga meg opplevelser jeg knapt kunne drømme om, men det er også en ganske råtten bransje, sier Flod.

– Hvor rik ble du på John Carew?

- Min situasjon var annerledes enn mange andre som driver som agenter. Jeg drev et velgående advokatfirma da jeg møtte John. Jeg kunne nok tjent noe i nærheten av det samme der - iallfall nesten - som jeg tjente på John, men jeg valgt sport og idrett i stedet. Jeg fikk betaling for alle timene jeg la ned for John, sier Flod.