PÅ JAKT: RBKs styreleder Ivar Koteng på oppgjøret mellom Rosenborg og Odd på Lerkendal 4. november. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

RBK-Koteng frykter trener glipper

FOTBALL 2018-11-21T16:04:02Z

Rosenborgs styreleder Ivar Koteng er usikker på om trønderne klarer å lande en ny hovedtrener innen fristen i starten av desember.

– Hvis ting går som vi håper, er vi innenfor. Går det som vi frykter, er vi ikke det, sier han til VG.

Ifølge Koteng jobbes det fortsatt på flere fronter, og styrelederen sier at midlertidig Rosenborg-trener Rini Coolen står på listen sammen med to andre kandidater. RBK kan selvsagt ikke avskrive Coolen så lenge han har hovedansvaret for A-laget.

– Skulle vi ikke få en annen trener, så har vi allerede en god trener her. Så dette er et luksusproblem, mener Koteng.

Danske aktuell?

RBK har ønsket en ny trener på plass innen 1. desember, men med cupfinale mot Strømsgodset 2. desember er den fristen forskjøvet noen dager.

Kasper Hjulmand (46) er nevnt som en het kandidat til den ledige trenerjobben i Rosenborg, men VG får opplyst at FC Nordsjælland vil tilby treneren ny kontrakt – og at det er uaktuelt å slippe ham før sommeren.

– Jeg kan ikke utelukke at han går til Rosenborg, men hvis det skulle skje, så blir det først til sommeren. Han har kontrakt ut juni 2019, og jeg har ingen innflytelse på hva som skjer etter det, men han blir her uansett til utgangen av kontrakten, sier Nordsjællands sportssjef Carsten V. Jensen til VG.

På spørsmål om det har vært kontakt mellom danskene og Rosenborg, svarer Jensen kontant «nei».

Ivar Koteng ønsker ikke å kommentere navn, men han tror det er mer utfordrende å kapre utenlandske trenere i vinterhalvåret – når de fleste er midt i sesong. Men han sier at det er uaktuelt å fortsette med en midlertidig trener frem til sommeren, slik klubben tenker nå.

Aalborg-trener Morten Wieghorst har også blitt nevnt som en kandidat.

– Jeg har ikke noe å si om dette, sier Morten Wieghorst gjennom klubbens pressesjef Brian Andersen.