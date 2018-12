MESTERLIG: Lyon-spiller Ada Hegerberg løfter Champions League-trofeet i våres. Foto: Bjørn S. Delebekk

Frir til mediene om å vise Hegerberg & Co.: – Veldig synd

FOTBALL 2018-12-10T21:04:48Z

Norge har flere av verdens beste fotballspillere, men de er sjeldent å se på TV. NFFs elitedirektør Lise Klaveness og tidligere landslagskaptein Solveig Gulbrandsen håper noen vil endre det.

Publisert: 10.12.18 22:04

Lyons Ada Hegerberg ble kåret til verdens beste kvinnelige fotballspiller mandag.

Senere denne uken har LSKs Guro Reiten, Wolfsburgs Caroline Graham Hansen og Chelseas Maren Mjelde blitt inkludert på Guardians liste over de hundre beste spillerne i verden.

Men utenom Reiten er det vanskelig å få se stjernene i aksjon.

– Det er dumt vi ikke får sett Ada på TV. Det er veldig vanskelig å følge med på. Finalen i Champions League blir vist, men nesten ikke øvrige kamper. Messi og Ronaldo får du sett hele tiden, mens Ada og Caroline er nesten umulig å se, sier Gulbrandsen.

Kvartfinalene i Champions League: * Barcelona - LSK Kvinner * Lyon - Wolfsburg (med Ada Hegerberg (Lyon) og Caroline Graham Hansen (Wolfsburg) * Chelsea - PSG (Med Maria Thorisdottir og Maren Mjelde (Chelsea) og Andrine Hegerberg (PSG)) * Slavia Praha - Bayern München Kampene spilles i mars 2019.

– Det kommer veldig langt vekk fra oss og det er vanskelig å følge spillerne i utlandet. Vi har flere av våre beste i utlandet som vi aldri får sett. Det er veldig synd, sier Klaveness.

Se Hegerberg ta til tårene på festkvelden:

– Dyrker mannlige rollemodeller

Viasat 4 viste Champions League-finalen i våres mellom Hegerberg og Graham Hansen. Viasat vil også vise denne sesongens finale, og har rettighetene til det fram til våren 2021.

Ifølge MTGs sportssjef Anne Tufte produserer UEFA kun finalen foreløpig. Resten av kampene produserer klubbene selv. Men UEFA skal ha planer om å produsere flere kamper.

Foruten Champions League-finalen og landskamper, er det sjeldent å se internasjonal kvinnefotball på fjernsynet. I motsetning til herrefotball.

Amedia og NRK viser Toppserien, mens Romerikes Blad og Haugesunds Avis har vist henholdsvis LSK Kvinners og Avaldsnes’ Europa-kamper.

– Det hadde vært kult for norske jenter om de fikk se Ada og Caroline mer. Det ville hjulpet for å skape rollemodeller. Vi dyrker mannlige rollemodeller fordi deres kamper blir vist. Noen bør ta ansvar for å vise mer Champions League for kvinner. Ikke bare finalen, mener Gulbrandsen.

Har du sett Guro Reitens perle?

– Tydelig forbilder

Lise Klaveness mener det kan være en fordel for unge jenter å se de beste spillerne blant eget kjønn.

– De unge får ikke så tydelig forbilder. En fotballspiller er en fotballspiller, og jeg hadde selv mannlig forbilde. Men man inspireres mest av utøvere som har et likest mulig utgangspunkt som en selv og Ada er opprinnelig en vanlig, hardtarbeidende jente fra et lite sted i Norge som har kommet seg frem ved dedikasjon på lik linje som våre andre stjerner, blant andre Maren og Caroline. Vi har tre av verdens beste spillere, sier Klaveness.

Dette svarer mediene

VG har spurt de største mediene om de har et ønske om å skaffe seg rettighetene til kvinnenes Champions League.

Dette var svarene VG fikk:

Anne Tufte, sportssjef i NentGroup (som har rettighetene til finalen):

– Dersom UEFA tilbyr flere kamper fremover vil vi også vise disse, men per i dag produserer de kun finalen.

Vegard Jansen Hagen, sportsredaktør i TV 2:

– TV 2 Sporten sender gjerne CL. Akkurat nå jobber vi med et konkret initiativ vi håper skal munne ut i større aktivitet på kvinnefotball fremover.

– Ingen av kanalene har grunn til å være spesielt stolte av det vi har fått til på kvinnefotball. Vi er omtrent like dårlige, alle sammen. Men når en generalsponsor som OBOS nå viser vei med en helhjertet og ambisiøs satsing kan ting endelig skje.

– TV 2 var stolt avsender av Gullballen. Det ikoniske øyeblikket da Ada Hegerberg løftet trofeet gjør noe med en. Det er en stor inspirasjon til å forsøke igjen. Det samme gjelder LSK kvinner i CL, og landslagets suksess i VM-kvalifiseringen.

Egil Sundvor, sportsredaktør NRK:

– Vi har tidligere år kjøpt kamper. Ikke i år. Vi vurderer dette neste år, men hva det blir er først klart når vi har budsjettet på plass. Det er også noe utfordrende da kampene må kjøpes av klubbene.

Hanne McBride, mediesjef i Discovery:

– Vi kommenterer aldri eventuelle planer rundt rettighetskjøp. På generelt grunnlag kan jeg si at vi allerede viser en del kvinnefotball på Eurosport, og at vi alltid er på jakt etter rettigheter som har et godt seerpotensial.