RASENDE: Sergio Agüero måtte holdes igjen av en i Citys støtteapparat etter kampen. Foto: Gareth Copley / Getty Images

Agüero i håndgemeng med Wigan-supporter etter cupflause

Publisert: 19.02.18 22:48 Oppdatert: 20.02.18 00:32

(Wigan – Manchester City 1-0) Pep Guardiola så rødt da Fabian Delph ble utvist. Etter kampen gjorde Sergio Agüero det samme.

Bilder på BBC etter kampen viste at Sergio Agüero havner i basketak med en Wigan-supporter etter sjokk-exiten i FA-cupen. Deretter måtte han holdes igjen av en Wigan-spiller og en i Manchester Citys støtteapparat.

Etter at kulthelten Will Grigg sendte sjokkbølger gjennom den suverene Premier League-serielederen med sin matchvinnende scoring på slutten, røk kvadrupel-drømmen for Manchester City, som måtte se seg slått av League One-klubben.

Da cupbomben var et faktum, stormet ekstatiske Wigan-fans banen. Det likte Agüero dårlig.

Tidligere i kampen kokte det over for Manchester City-manager Pep Guardiola også.

Straffes av FA?

Fabian Delph satte inn en knallhard takling, og frispark ble dømt. Kampens dommer, Anthony Taylor dro opp det gule kortet, før han ombestemte seg, og fant frem det røde.

Det fikk Guardiola til å se rødt.

Pep Guardiola og Wigan-manager Paul Cook havnet i skikkelig munnhuggeri nede på sidelinjen, og den intense diskusjonen fortsatte idet de gikk inn i garderoben. Cook irriterte også på seg flere fra Manchester Citys støtteapparat.

Det spørs om ikke Guardiola kan vente seg straff fra det engelske fotballforbundet etter kampen.

På vei inn mot garderoben nektet han å gi seg, og fulgte etter Cook. Selv om vi ikke vet hva som ble sagt, var det ikke vanskelig å se at han var alt annet enn fornøyd.

Kulthelten Will Grigg

Og verre skulle det bare bli for City-sjefen. For til tross for at de var én mann mindre ute på banen, presset Premier League-serielederen på for scoring – uten å få det.

Ti minutter før full tid skulle kulthelten Will Grigg sende Wigan i føringen.

Mannen som har hovedrollen fra den fengende fotballsangen «Will Grigg’s on fire» – en sang gjort kjent gjennom Nord-Irlands deltagelse i i fotball-EM i 2016 – sendte League One-klubben opp i ledelsen, og sørget for at cupbomben smalt på DW Stadium.

«Will Grigg’s on fire, your defence is terrified» runget over stadion, akkurat som den gjorde da han scoret to da lille Wigan slo West Ham ut av forrige runde i FA-cupen.

– Jeg er en målscorer, så hvis jeg får muligheten, setter jeg de. FA-cupen har vært fantastisk for meg, sier matchvinneren etter kampen.

– Det er fantastisk. Det var en enkel kamp for oss, nei da, det var en utrolig prestasjon av gutta, fortsetter han overfor BBC.

Rasende City-supportere kastet reklameskilt mot politiet etter kampen.