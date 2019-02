VEIVER SPILLERNE FREM: Ole Gunnar Solskjær gir sine instrukser på Selhurst Park. Det gikk bra. Igjen. Foto: OLLY GREENWOOD / AFP

En av Solskjærs hemmeligheter

Ole Gunnar Solskjær kom inn fra innbytterbenken 107 ganger som Manchester United-spiller. Han kan et par triks om hvordan reserver bør behandles.

«Han er veldig åpen og veldig ærlig i kommunikasjonen sin. Han holder meg sulten, så hver gang jeg får muligheten til å spille, så gjør jeg mitt beste», sier tomålsscorer Romelu Lukaku i et intervju med VG etter den råsterke 3–1-seieren over Crystal Palace.

Det er mulig at det var litt høflighetsfraser, men uttalelsen rommer trolig også en av hemmelighetene bak Solskjærs enorme suksess: Han klarer å holde alle spillerne fornøyde, han snakker med alle, han ser alle, han vet hva som skal til for at de som er på benken også skal føle seg betydningsfulle. Han har sittet på benken selv.

Og kanskje var det dét som betalte seg denne gangen. Førstevalgene manglet, men andre sto klare for å gjøre jobben.

Dette var tre tunge poeng for et skadeplaget og reservepreget United. Crystal Palace slo Manchester City i desember og Tottenham i januar, og hadde seks strake ubeseirede kamper siden sitt forrige tap, det dramatiske 3-4-nederlaget mot Liverpool på Anfield.

KJENT MED BENKEN: Ole Gunnar Solskjær på benken under et møte med Manchester City i 2004. Han kom inn de siste 18 minuttene for Cristiano Ronaldo, uten at det hjalp. City vant 4–1. Foto: SIMON BELLIS / X01632

Solskjær har hatt sine favoritter så langt. De Gea, Young, Lindelöf, Shaw, Herrera, Matic, Pogba, Lingard, Rashford og Martial har alle sett ut til å høre hjemme i en optimal førsteellever.

Det betyr at halve laget manglet mot Palace. Ute var Lingard, Matic, Herrera, Martial, Rashford og Mata (Rashford kom inn mot slutten), og for å illustrere hvor tunge fravær det var snakk om: Av de 30 scorede målene under den norske manageren før denne kampen, hadde disse seks stått bak over halvparten (16).

Men Solskjær har ikke brukt de siste dagene på å snakke om folk som ikke kan være med, ikke mast om skader eller at stallen er tynn, slik det er grunn til å mistenke at forgjenger José Mourinho ville ha gjort.

Isteden har manageren gjort alt han kan for å bygge opp de som skulle spille, og nesten til det kjedsommelige gjentatt hvor sterk stallen er.

«Det er en grunn til at du er i Manchester United . Da er du en veldig god spiller, og det gjelder å være klar når sjansen byr seg. Da må du vise deg frem», har vært hans mantra, og akkurat dette vet han altså ganske mye selv, spissen som veldig ofte måtte gripe sjansen de minuttene som bød seg under Alex Ferguson. Veldig ofte gjorde han det også.

Spilleren Solskjær klaget aldri da han ble plassert på benken, og ble nesten like elsket av fansen for det som for målene han scoret. Manageren Solskjær vil neppe akseptere mye sutring fra sine reserver, og foreløpig er det heller ingen som har fremstått veldig misfornøyde.

Før Palace-kampen ba han om at Lukaku, Alexis Sanchez og Fred tok vare på muligheten, det samme gjaldt i og for seg ungguttene Scott McTominay (22) og Diogo Dalot (19). Ikke alle lyktes like godt, Fred sliter fortsatt, men Solskjær lot ham få 89 verdifulle minutter, Sanchez viser at han vil og det var fremgang å spore, McTominay og Dalot gjorde absolutt sin del av jobben på intense Selhurst Park.

Dalot pakket igjen høyresiden sammen med Ashley Young og United greide å kneble lynkjappe Wilfried Zaha, selv om det glapp da Zaha stjal ballen fra Young og Palace reduserte.

Romelu Lukaku gjorde som sjefen sa med sine to mål, et lurt skudd fra lang avstand før pause og et hardt skudd fra kort avstand etter pause. Lukaku var også involvert i forarbeidet da Ashley Young gjorde opp for baklengsmålfeilen ved å banke inn det forløsende 3–1-målet.

Trond Johannessen, journalist, internasjonal fotball.

– Han spiller mer enn dere tror, sa manageren om Lukaku, og det er nok riktig. Belgieren var ikke med i troppen i Solskjærs to første kamper, i de 13 neste har han startet syv, kommet inn i seks og scoret fem ganger.

Solskjærs United var ikke helt til å kjenne fra sine offensive, noen ganger litt vågale «United-fotball». Denne gangen var det en mer forsiktig oppstilling, men det var nok klokt, det ga i hvert fall tre poeng.

Etter 15 kamper er derfor dette den litt uvirkelige Solskjær-fasiten: 12 seire, to uavgjort, ett tap.

United vant sin åttende strake bortekamp. Det har aldri skjedd før, det er gjort med et lag som nesten ikke fikk til noe midt i desember og United-fansen synger og synger og synger om sin norske helt.

Neste ut er nedrykkstruede Southampton på hjemmebane på lørdag. Solskjær vil fremdeles mangle flere av sine mest sentrale menn, men fremdeles vil han slå fast at det er et sterkt lag han sender utpå.

Og det er kanskje ikke noen grunn til å tvile på at ham lenger?