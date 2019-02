MISFORNØYD: Jürgen Klopp ser ut til å kalle det en «drittkamp» idet han takker Ole Gunnar Solskjær for kampen. Foto: OLI SCARFF / AFP

Solskjær til VG om Klopps «dritt-melding»: – Han kan mene hva han vil

MANCHESTER (VG) Liverpool-manager Jürgen Klopp (51) virket lite fornøyd da han takket Ole Gunnar Solskjær (45) for kampen etter 0–0 mot Manchester United.

Publisert: 24.02.19 18:25 Oppdatert: 24.02.19 18:52







Det ble ikke fanget opp av mikrofonene, men ut fra bildene kunne det se ut til at tyskeren sa «fucking hell, what a shit game» da han tok Solskjær i hånden etter den målløse kampen på Old Trafford.

Fritt oversatt til norsk: «Fy faen, for en drittkamp».

VG spurte Solskjær om Klopps melding på pressekonferansen etter kampen:

– Det så ut til at han kalte det en «drittkamp». Var det det han sa, og er du enig?

– Han kan mene hva han vil. Jeg synes vi hadde en god kamp. Defensivt var vi virkelig fantastiske. Klopp er selvfølgelig ikke fornøyd når de ikke har et eneste skudd på mål. De hadde vel kanskje ett, men det var et langskudd fra Daniel Sturridge. Jeg var veldig fornøyd med prestasjonen, sier Solskjær til VG etter kampen du kan se høydepunktene fra her:

Jürgen Klopps uttalelser på pressekonferansen, som fant sted før Solskjær sin, bekreftet at han ikke var spesielt fornøyd med det som utspilte seg på banen.

Kampen ble av det merkelige slaget ettersom Manchester United måtte bruke opp alle sine tre bytter før pause på grunn av skader.

– Vi startet kampen akkurat som vi ville. Alt var virkelig bra. Så begynte skadekrisen. Det er åpenbart at det kostet oss rytmen i kampen. Jeg sier ikke at det burde skjedd, men det skjedde tydeligvis. Jeg kan ikke helt forklare hvorfor. Det var en fullstendig merkelig kamp, sier Klopp.

Manchester United ble rammet hardest av skadekrisen i første omgang, ettersom de måtte bruke opp alle sine bytter, men Klopp tror hans eget lag lot seg prege av den oppstykkede kampen.

– Hele kampen endret seg. Det var åpenbart ikke bra for oss i dag. Jeg har virkelig ingen anelse om hvorfor det ble sånn. Som manager må jeg ta det jeg får, sier tyskeren.

– Hvorfor klarte dere ikke å utnytte at alle skadene til United etter pause?

– Vi mistet rytmen og fikk den ikke tilbake. Dere så det. Vi dominerte kampen, men vi mistet ballen på feil tidspunkt. Vi mistet også Roberto Firmino i første omgang. Det hjelper heller ikke. Hvis United hadde spilt med sitt skadefrie lag, så ville kampen blitt helt annerledes. Da ville de visst hvordan de skulle spille, og vi ville også visst hvordan de skulle spille.

