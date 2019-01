BLE LÅNT UT: Ole Gunnar Solskjær (t.v.) og Tobias Svendsen i samtaler etter eliteseriekampen mellom Molde og Haugesund i november. Foto: Ekornesvåg, Svein Ove / NTB scanpix

Molde og Haugesund bøtelagt etter ulovlige utlånsavtaler

FOTBALL 2019-01-10T12:01:29Z

Både Molde og Haugesund straffes med bøter på grunn av utlånsavtalene som ble inngått for Tobias H. Svendsen og Ibrahima Wadji.

Publisert: 10.01.19 13:01

Fotballforbundet opplyser i ettermiddag at klubbene ilegges 20.000 kroner i bot for brudd på regelverket i forbindelse med utlånsavtaler på de to Molde-spillere.

Avtalen skal ha inneholdt en begrensning som sa at spillerne ikke kunne spille mot Molde FK for FK Haugesund . Det slår NFFs doms- og sanksjonsutvalg ned på.

- Det er ingen tvil om at avtalen ble inngått mellom klubbene. At klubbene senere ble enige om at avtalen ikke skulle gjelde, endrer ikke det forhold at det tidligere var inngått en urettmessig avtale. Utvalget legger derfor til grunn at det foreligger et brudd på NFFs overgangsreglement», fastslår doms- og sanksjonsutvalget.

Utvalget skriver blant annet dette om sanksjonsutmålingen:

– Slike avtaler er egnet til å påvirke seriespillet og vil kunne ha uheldige konsekvenser for andre klubber i serien. Allmennpreventive og individualpreventive hensyn tilsier derfor at det reageres strengt mot slike overtredelser.

I henhold til overgangsreglementet kan det i forbindelse med overgang eller utlån av spillere «ikke avtales vilkår av økonomisk, sportslig eller annen karakter knyttet til bruk av spilleren i spesielle kamper eller bestemte tidsrom».

Utvalget har etter en samlet vurdering kommet til at påtalenemndas innstilling på en bot på 20 000 kroner til begge klubber er passende.