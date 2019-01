Fjørtoft slakter Cardiff-trenerens tirade mot Brexit-situasjonen: – Hadde gitt ham sparken på dagen

Cardiff-trener Neil Warnock leverte en tirade av de sjeldne da han fikk spørsmål om Brexit i helgen. Fotballekspert Jan Åge Fjørtoft slakter uttalelsene og mener 70-åringen burde fått sparken.

Publisert: 15.01.19 07:54

– Uttalelsen er rett og slett så dum. Tåpelig! Han har jobb på grunn av utenlandske eiere (Vincent Tan er fra Malaysia, styreleder Mehmet Dalman er fra Kypros) og har mange utenlandske spillere på laget. Hadde jeg vært klubbleder, så hadde jeg gitt han sparken på dagen, sier Fjørtoft til VG.

Cardiff-trenerens tirade, som du kan se i videoen øverst, kom etter 0-0-resultatet mot tabelljumbo Huddersfield på lørdag. Warnock fikk spørsmål om «Brexit» (Storbritannias løsriving fra Den europeiske union) kunne det gjøre vanskeligere å signere utenlandske spillere. Da fyrte Warnock løs mot landets politiske situasjon .

– Jeg forstår ikke hvorfor politikerne ikke gjør slik landet ville, for å være ærlig. Det var en folkeavstemning, og nå ser vi forskjellige politikere som sier forskjellige ting . Hvorfor hadde vi en jævla folkeavstemning i det hele tatt? Jeg kan ikke vente med å komme ut (av EU), og jeg tror vi kommer til å være mye bedre stilt utenfor den jævla greia. Det gjelder alle aspekter.

– Og til helvete med resten av verden.

– Fotballmessig også?

– Fotballmessig også, ja. Absolutt.

Refser historieløs Warnock

Fjørtoft, som tilbrakte seks år i England i klubbene Swindon, Middlesbrough, Sheffield United og Barnsley, mener Warnock ikke klarer å ta inn over seg hvilken posisjon Premier League har i internasjonal fotball.

– Han viser total mangel på kunnskap. Hele verden til helvete? Om det er ett land som har bygd seg opp ved hjelp av nettopp resten av verden, så er det jo Storbritannia. For å sette det litt på spissen: Premier League er blitt fotballens moderne smeltedigel. Litt som USA var i gamle dager. Der én tredjedel er engelskmenn og resten er utlendinger.

– Burde spillere og trenere holde seg for gode for å uttale seg om politikk?

– Nei, jeg syns det er beundringsverdig at spillere og trenere står for noe. Han må få stå for «leave» (tilnavn på støttespillere som ønsker å forlate EU), men dette er snakk om menneskeverd. At han sier at «til helvete med verden» er helt på trynet, sier Fjørtoft og understreker at kritkken ikke dreier seg om hans personlige mening omkring Brexit-spørsmålet.

Carragher tror britene vil bli i EU

Tidligere Liverpool-kaptein og uttalt Brexit-motstander, Jamie Carragher, uttalte til BBC Radio at han tror en ny folkeavstemning, hvis det skulle ende slik, ville endt annerledes enn i 2016.

– Jeg var skuffet over Brexit-resultatet for et par år siden, og jeg tror fortsatt det vil være feil å forlate EU.

– Jeg er overbevist om at de fleste vil være for å bli i EU nå. Jeg tror ikke det blir en klar seier, men jeg tror de fleste vil stemme for å bli.

Også Liverpool-trener Jürgen Klopp uttalte seg om Brexit-situasjonen i fjor vår, og mente at folket burde «stemme igjen med riktig informasjon», og mente at mye som ble sagt under valgkampen slett ikke medførte riktighet.

Cardiff ligger på like over nedrykksstreken på en 17.-plass. De møter Newcastle borte førstkommende lørdag.