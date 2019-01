SKADET NØKKELSPILLER: Harry Kane, Tottenham. Foto: IAN KINGTON / AFP

Dette er de verste skadene for de beste Premier League-klubbene

Med Harry Kane ute, trolig til mars, har det verst mulige skjedd for Tottenham. For tross store spillerstaller: Det er fortsatt enkelt-spillere som er viktigere enn andre for de beste fotball-klubbene.

Harry Kane er kaptein for Tottenham og for England. På de siste 155 ligakampene for Tottenham har han scoret 119 mål. Hvert 113. minutt har han scoret, i snitt, i ligaen siden starten på 2014/15-sesongen.

Da er det klart at han er viktig. Og han er nøkkelspilleren for klubben. Forskjellen på om du vinner med eller uten Kane er ikke så voldsom (tre prosent, alle turneringer), men som oftest har Hueng-min Son kommet inn og avlastet Kane i de periodene kapteinen har vært skadet.

Nå blir det verre. Son er med Sør-Kora i Asia-mesterskapet, og i verste fall mister han også de fem neste kampene (tre ligakamper, en semifinale i ligacupen og 4. runde i FA Cupen).

Harry Kane har også tidligere slitt med ankelen sin, men han har klart å komme raskere tilbake enn forventet. Nå blir spørsmålet om det samme skjer igjen. Men klubben skriver at kapteinen deres må hvile, rehabilitere. Mars er målet. Og hvis det stemmer, så mister Tottenham Kane i 9–10 kamper, inkludert møtene med Borussia Dortmund i Champions League, ligacup-semifinalen mot Chelsea, samt de viktige ligakampene mot Arsenal og Chelsea.

Og spørsmålet blir også: Blir det Fernando Llorente, den svære spissen, som skal lede Tottenham-angrepet i tomrommet etter Kane og Son, eller handler Tottenham en spiss i løpet av de to neste ukene? Det kan bli helt avgjørende for resten av sesongen deres.

At Harry Kane er den spilleren Tottenham aller helst ikke ville miste, er hevet over tvil. Hva så med konkurrentene?

* Det er like liten tvil om at Virgil van Dijk er Liverpools viktigste spiller. Den nederlandske stopperen gjør ikke feil. Det virker som du kan sette nesten hvem som helst som van Dijks makker - det spiller ingen rolle: Van Dijk rydder opp - uansett. Med en overlegen ro i alle situasjoner, fysikk, fart og tilstedeværelse, har van Dijk på et år vokst seg til den viktigste brikken i Jürgen Klopps tittel-jagende mannskap. Jo, Mohamed Salah er god, det samme er keeper Alisson Becker. Men en skade på van Dijk er det verste som kan skje Liverpool.

* Fernandinho, brasilianeren i hjertet av Manchester Citys lagoppstilling, har vært ute i to kamper denne sesongen. City tapte begge. Og jo mer du ser Guardiolas Manchester City spille fotball, jo bedre ser du hvorfor Fernandinho er den viktigste spilleren. Han er ekspert på å bryte opp angrep hos motstanderen, fordi han leser spillet godt og er hurtig inne i de situasjonene som betyr noe. Men i tillegg er han en glimrende igangsetter. Det er liten tvil om at 33-åringen er den viktigste, og den som savnes mest når han ikke spiller, hos Manchester City.

* Sergio Romero er en meget god keeper, kanskje den beste reservekeeperen i den engelske ligaen. Men likevel er påstanden: Manchester Uniteds viktigste spiller er David de Gea. Den spanske landslagskeeperen er en matchvinner av de sjeldne, sist vist mot Tottenham forrige helg. De siste sesongene har de Gea reddet flere poeng enn det er godt å tenke på for Manchester United supportere. Og selv om det nå fungerer bedre offensivt enn på lenge, er det fortsatt David de Gea som er klubbens mest verdifulle spiller - og den som er vanskeligst å erstatte.

* Eden Hazard er noe for seg selv. I Chelsea kan han avgjøre selv de mest umulige kampene. Kanskje er han den beste spilleren i ligaen, i hvert fall den som kan gjøre mest på egenhånd, med fart, finter, sitt lave tyngdepunkt og gode teknikk. Hazard kan være et helt angrep alene. Han har også den evnen at han trekker på seg så mange motspillere at det ofte blir rom for andre, som Pedro eller Willian. Og i mangelen av en spiss som fungerer optimalt, leser manager Sarri seg, som sine forgjengere, på Eden Hazard. Han er Chelseas viktigste spiller, han de for en hver pris ønsker å ha skadefri resten av sesongen.

* Kanskje er dette med en klar nøkkelspiller noe av Arsenals problem. For hvem er umistelig der? Vi ser ingen, akkurat nå. Arsenal har mange gode fotballspillere, men mangler lederen, nøkkelspilleren. Det er klart det kan være en fordel også, men Arsenal har ingen Kane, van Dijk, Fernandinho, de Gea eller Hazard.

De trenger en real leder, en «ny Patrick Vieira» eller «Tony Adams».