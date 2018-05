VIL SPILLE SPISS: Joshua King, her i duell med Kristoffer Ajer på tirsdagens landslagstrening på Ullevaal stadion. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Joshua King misfornøyd i Bournemouth: – Jeg er ikke happy

SANDVIKA (VG) Norges største landslagsstjerne Joshua King (26) antyder at han kan være på vei bort fra Premier League-klubben.

Nordmannen fikk sitt internasjonale gjennombrudd på våren i 2017 da han bøttet inn mål som spydspiss for Bournemouth. Etter de 16 seriemålene den sesongen leverte han imidlertid kun åtte fulltreffere denne sesongen.

Det forklarer han delvis med en posisjonsendring han er svært lite fornøyd med.

– Jeg liker ikke å skylde på noe, men jeg må si at jeg ble overrasket over at jeg kom tilbake i pre-season og ble byttet til en dypere posisjon enn der jeg gjorde det så bra året før. Jeg har startet én kamp som spiss i år. Jeg vet ikke, sier King og sukker.

– 110 prosent misfornøyd

Han sier det ikke rett ut, men antyder sterkt at fremtiden i Premier League -klubben kan være usikker.

– Jeg er 110 prosent misfornøyd med å bli omplassert. Jeg er ikke happy, og det vet treneren min (Eddie Howe) også. Jeg trives ikke. Jeg tror nok de fleste vet at jeg er best som spiss, sier King.

– Er det noe som får deg til å vurdere fremtiden din i sommer?

– Jeg har tre år igjen av kontrakten og er Bournemouth-spiller nå, men i fotball vet man aldri. Jeg har bare lyst til å spille i den posisjonen jeg er best i. Hvorfor endre noe som har fungert så bra, det skjønner jeg ikke, og det har kanskje vært litt i hodet mitt hele sesongen.

Joshua Kings sesonger i Bournemouth 2015/16: 24 kamper fra start (7 som innbytter), 6 mål, 2 assists. 2016/17: 31 (5) kamper, 16 mål, 2 assists. 2017/18: 27 (6) kamper, 8 mål, 3 assists.

– Mange kan kanskje si at jeg er egoistisk som klager over dette når jeg spiller alle kamper, men tallene taler for seg selv: Jeg er best når jeg spiller på topp. Hvis du ser på meg som spiller, så tror jeg ingen ville sagt at jeg er en «10-er». Jeg skjønner det ikke, sier King.

Koblet til Newcastle

– Kommer du til å be om en overgang hvis du ikke får spille spiss neste sesong?

King tar en lang pause, sukker og trekker på skuldrene.

– Det får vi se på. Jeg har tre år igjen med Bournemouth. Det er alt jeg kan kommentere, sier det tidligere Manchester United-talentet.

Han forteller at han har tatt trener Eddie Howe til side for å lufte sin misnøye.

– Jeg har snakket med sjefen og fortalt at jeg ikke trives i denne rollen, men hva som blir sagt mellom oss, blir i det rommet. Det er ikke noen hemmelighet at jeg ikke trives. Jeg er en spiss, og det er der jeg er best.

Etter eventyrsesongen i 2016/17 ble 26-åringen fra Oslo koblet til Tottenham. Denne våren har The Sun hevdet at Newcastle-manager Rafael Benítez ønsker å punge ut 20 millioner pund for å hente den norske landslagsspilleren.

Hans siste utspill kommer neppe til å dempe spekulasjonene, og det kan være en turbulent sommer i vente for King og Bournemouth.