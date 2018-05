Ekspertene er skeptiske til Bolts Godset-flørt: - Hurtighet er ikke alt

Publisert: 31.05.18

FOTBALL 2018-05-31T09:07:54Z

Usain Bolt (31) utelukker ikke en fotballkarrière på toppnivå, men møter pessimisme fra flere norske eksperter.

– Hurtighet er uten tvil en viktig egenskap, men det er ikke alt. Du må forstå spillet og behandle ballen, der vet jeg ikke hvor god Bolt er, sier Kjetil Rekdal til VG.

Han understreker at han ikke har sett jamaicaneren i aksjon på en fotballbane før og ikke ønsker å vurdere hvilket nivå han passer inn på. Bolt har tidligere trent med Dortmund og Manchester United, klubber på et litt høyere nivå enn Strømsgodset.

– Det er liten tvil om at hurtigheten er enorm og at han har en interesse for spillet, så helt ubrukelig kan han jo ikke være, sier Rekdal.

31 år gamle Bolt er i Drammen for å trene med Strømsgodset denne uken og får kanskje et innhopp mot U19-landslaget i en treningskamp kommende uke. Superstjernen selv utelukker ikke en fotballkarriere på norsk jord, men Rekdal er ikke videre optimist på hans vegne.

– Det blir i så fall en kort karrière. Og hans eksplosive muskulatur kan fort bli en ulempe, det er mange tilfeller hvor vi har sett at de får skader, det er rett og slett en annen atletisk tilnærming til fotball enn i sprint, analyserer Rekdal.

Bolt selv sier at hans fotballstunt er seriøse.

– Jeg prøver bare å bli bedre. Kanskje et lag ser meg og jeg får sjansen til å spille et sted. Så jeg skal fortsette å jobbe hardt og kanskje noen i nær fremtid tilbyr noe som jeg sier «ja» til. Jeg er veldig seriøs med dette, sa Bolt etter hans første Godset-trening onsdag – på VGs spørsmål om hvor han vil med fotballkarrieren de neste månedene og årene.

Spisskompetanse, men

En annen som er skeptisk til Bolt er Eurosport -kollega Thomas Myhre.

– Det er annerledes å bare løpe fort enn å vurdere alle aspektene på fotballbanen. Fart er en uhyre viktig faktor, men en delfaktor, sier Myhre, og legger til:

– Han må også vite hvordan man beveger seg i forhold til medspillere og motspillere, klare å lese et kampbilde og ha et like hurtig fotballhode som han har en hurtig kropp, analyserer Myhre.

Heller ikke han ønsker å spekulere på hvilket nivå Bolt kan spille på i Norge, men han er «i utgangspunktet skeptisk» til om han kan gå inn på et nivå som Strømsgodsets. Å utvikle det kloke fotballhodet tar lang tid og kan ikke bare gjøres på løkka, mener han.

– Å ha Usain Bolt i bakrommet høres ut som en drøm, men dette er nok mer en hyggelig gest av Godset, jeg tror ikke han blir Strømsgodset-spiller. Men det er en veldig fin opplevelse for klubben, som har slitt litt i sesongåpningen, sier Myhre.

Han kaller det en vinn-vinn-situasjon for alle parter: Strømsgodset får møte en verdensstjerne og får god oppmerksomhet, mens Usain Bolt får trent med et lag på et godt nivå. Men han tror Bolt har dårlig tid om han skal klare å spille seg opp på Eliteserie-nivå.

– Som å tro på julenissen

NRKs friidrettskommentator Jann Post, som også er en av Norges raskeste maratonløpere, tror heller ikke Bolt har noen stor fotballkarriere foran seg.

– Rapportene fra Dortmund og treningen til Strømsgodset i går var at han er en hyggelig, artig og ivrig fyr, men kanskje mangler en del teknisk. Men jeg synes det er morsomt at han tar det såpass seriøst og ønsker å trene seg opp mot veldedighetskampene han skal spille, melder NRK-profilen.

Med sin friidrettskompetanse gir han støtte til de to Eurosport-kommentatorene som mener at fotball er uhyre mer komplekst enn å bare løpe fort. Han trekker fram Michael Jordans forsøk som baseballspiller som et eksempel på at det ikke er lett å bytte idrett. Men PR-effektene dette har for Strømsgodset, tror Post er betydelige.

– Det er langt flere som har hørt om Strømsgodset i dag enn i går. Men å tro at han skal inn å forsterke dette laget, er som å tro på julenissen, er hans konklusjon.