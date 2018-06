Selnæs åpen om Frankrike-fremtiden: – Det er litt vanskelig utenfor banen

Øyvind Herrebrøden

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 02.06.18 14:19 Oppdatert: 02.06.18 14:52

FOTBALL 2018-06-02T12:19:26Z

REYKJAVIK (VG) Ole Kristian Selnæs (23) har storspilt i Saint-Étienne gjennom hele våren og følges både i Serie A og Premier League. Nå tror trønderen at han står ved et veiskille i klubben.

Selv lanserer midtbanespilleren to valg: Han forlenger med den franske seriesyveren – eller blir solgt i sommer med to år igjen av kontrakten. Skal Sáint-Etienne «cashe» inn på nordmannen de betalte over 30 millioner for vinteren 2016, er antageligvis tiden nå.

– Blir jeg her lenger nå, synker verdien min, og det er ikke gunstig for noen. Så da blir det til at jeg forlenger eller at jeg flytter på meg. Så får vi se. Det er egentlig opp til meg, sier Selnæs.

Italia eller England

Han kjemper om en startplass sentralt på midtbanen mot Island lørdag med trønderkompisene Markus Henriksen og Fredrik Midtsjø, samt landslagskaptein Stefan Johansen og friskmeldte Sander Berge.

Sportsavisen L’Équipe skriver at Selnæs er ansett som Saint-Étiennes heteste salgsobjekt denne sommeren, siden han borger for en god slump penger.

Etter det VG erfarer skal klubber spesielt i Serie A, men også i Premier League, ha kastet øynene på den tidligere Rosenborg-spilleren. Men etter at han har storspilt på midtbanen i Saint-Étiennes sterke vårsesong , har klubben etter det

VG forstår samtidig signalisert til Selnæs at de ønsker ham på ny langtidskontrakt.

– Hva jeg snakker med klubben om, kan jeg ikke ta utad, sier 23-åringen til VG.

– Hvor godt trives du i Saint-Étienne?

– Det har vært veldig bra frem til nå. Jeg er veldig glad i klubben og folkene der er fantastiske mot meg. Ligaen er kjempebra, jeg har fått masse tillit. Det er en by der fotball er hovedfokus, for å si det sånn. Det har vært bra frem til nå, men jeg begynner å blitt litt sliten av det, innrømmer Selnæs.

– Hva blir du sliten av?

– Det er litt vanskelig utenfor banen. På banen og i klubben har jeg det fantastisk. Men jeg stortrives ikke utenfor banen, svarer trønderen – som «mistet» lagkompis Alexander Søderlund da sistnevnte valgte å returnere til Rosenborg. Men Selnæs er rask med å påpeke at han «ikke har noe å klage på».

Selvtillit

Det har ikke franske eksperter heller – når det gjelder nordmannens spill. Siden 27. januar tapte Saint-Étienne bare to av 16 seriekamper, og Ole Kristian Selnæs har nytt godt av to «julegaver» fra desember: Trenerbyttet fra Julien Sable til Jean-Louise Gasset, og signeringen av midtbanetøffingen Yann M’Vila.

Spilleren med 22 landskamper for Frankrike (debut mot Norge i 2010) har klikket perfekt med Selnæs, som i motsetning til før jul også har fått tillit når Saint-Étienne har spilt med to på midtbanen.

– Første halvdel av sesongen var jeg inn og ut av laget. Vi varierte mye, det var ikke bare meg som byttet på, det ble endret mye på system og spillere. Da er det vanskelig å finne flyten.

– Har det vært viktig for deg å bevise at du fungerer i en midtbanetoer?

– Det er alltid fint å kunne bevise det for meg selv. Jeg har alltid hatt troen på det. Jeg har alltid fått høre, spesielt på landslag når jeg møter på pressetreff her, at «du kan ikke spille i en toer». I et halvt år har jeg gjort det bra i systemet. Det gir meg selvtillit, sier Ole Kristian Selnæs.