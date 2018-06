INNGIKK FORLIK: Tidligere toppdommer Svein-Erik Edvartsen, her avbildet sammen med sin advokat John Christian Elden (til venstre). Foto: Trond Solberg

NFF-kilder til VG: Edvartsen får ikke komme tilbake som dommer

I all overskuelig fremtid er det uaktuelt for Norges Fotballforbund å imøtekomme Svein-Erik Edvartsens ønske om et dommercomeback.

Det får VG opplyst fra NFF-hold. Dommerkabalen er mer eller mindre lagt ferdig for 2018, dommersjef Terje Hauge og dommerkomiteen planlegger ikke for noen Edvartsen-retur i 2019 – og slik situasjonen er nå, ser Fotballforbundet seg ferdig med Svein-Erik Edvartsen for godt, etter det VG får opplyst fra Ullevaal stadion.

Edvartsens advokat John Christian Elden skriver følgende i en epost til VG:

«Han tror på det forlikene sier og ikke det anonyme kilder, som vil motarbeide forlikene, eventuelt sier.»

Det nylig inngåtte forliket omhandlet seksjonslederen Svein-Erik Edvartsen. Om dommeren Svein-Erik Edvartsen får bidra mer i NFF-regi (dømme fotball) har dermed vært et spørsmål som har dukket opp etter at selve arbeidstvisten ble avgjort.

Men svaret på det er trolig nei. Arnor Dingen, leder av dommerkomiteen, bekrefter overfor VG at fotballsesongen 2018 går uten Edvartsen. På spørsmål om Edvartsen er aktuell for 2019 eller for den saks skyld 2020, sier Dingen:

– Det vet jeg ikke. Hva som kommer til å skje fremover, kan ikke jeg forskuttere på noe som helst måte.

– Tar alt til sin tid

Til NTB tirsdag luftet Edvartsens advokat Elden følgende ønske fra den tidligere cupfinaledommeren:

– Edvartsens håp er på sikt å være tilbake som toppdommer. Partene inngikk et forlik på dette feltet i mai 2017 som fortsatt gjelder uendret, og som ikke er påvirket av arbeidsrettstvisten, slik det også opplyses i pressemeldingen. Vi tar alt til sin tid. Nå er det først nødvendig å skape ro, skriver advokat Elden til NTB.

Elden påpeker at partene tidligere har snakket om at det skal «skapes arenaer» for at Edvartsen skal kunne «gjenopprette tilliten» som behøves for å kunne komme tilbake som dommer.

Det er også i tråd med det konkurransedirektør Nils Fisketjønn uttalte til TV 2 i juni fjor:

«Det er en avtalefestet sak at vi skal prøve å fremskaffe arenaer der han skal gjenskape den tilliten som ikke er tilstede i dag. Det er opp til dommerseksjonen og dommerkomiteen å komme opp med disse arenaene», sa NFF-lederen til TV-kanalen.

NFF: – Tar ikke initiativ

– I rettstvisten nå presiserte NFF at de ikke hadde noe å utsette på Edvartsens faglige evner som toppdommer, og han var rangert som nummer to i Norge. Han tar tiden til hjelp og stresser ikke. I mellomtiden holder han formen, sier Elden til VG.

– Har det noen gang vært nevnt hvilke «arenaer» det er snakk om?

– Ikke annet enn at begge parter skal jobbe for dette, sier Elden.

På spørsmål om NFF kommer til å skape «disse arenaene», sier dommerkomiteens leder Arnor Dingen:

– Jeg kommer ikke til å ta noe initiativ til det, nei. Det forliket var noe vi inngikk for ett år siden, og det skal ikke jeg uttale meg om, siden jeg ikke var en del av det. Men det har rent mye vann i havet siden den gang.

– Når du sier at det er «rent mye vann i havet siden den gang» – er dette vann som er til Edvartsens ulempe og ikke fordel?

– Det har skjedd mye, men det er ting jeg ikke kjenner til. Det jeg sikter til, er at den gangen ble det inngått et forlik. Jeg kjenner ikke detaljene, men jeg er ikke informert om at det skal ligge noen forpliktelser fra NFFs side.

– Og du ville vært informert, om så var tilfelle?

– Det vet jeg ikke. Hvis vi hadde hatt en forpliktelse, så ville jeg nok informert om det. Men det er jeg ikke og jeg vet ikke om noen forpliktelser per i dag, svarer Arnor Dingen.

Dommersjef Terje Hauge viser til NFFs kommunikasjonsdirektør Svein Graff i for uttalelser i denne saken, som igjen viser til dommerkomiteen:

– Det er dommerkomiteen som avgjør hvem som dømmer på toppnivå i norsk fotball, og som må uttale seg om dette, skriver han i en SMS til VG.