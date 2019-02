Alt gikk galt for Sunderland forrige sesong. Tv-kameraer var med hele veien nedover. Foto: CRAIG SUGDEN/NETFLIX

Kommentar

Fotball-dokumentaren du MÅ se: Love hurts!

Hvis noen påstår det er en klisjé at fotball kan røre ved de dypeste følelsene som finnes, er vedkommende neppe fra Sunderland.

Publisert: 13.02.19 12:50 Oppdatert: 13.02.19 17:21







Dersom du ikke har fått oppleve dokumentarfilmen «Sunderland ’Til I die» ennå, og i tillegg har en viss interesse for hvilken betydning idrett kan ha for folk, er det bare å rydde kalenderen og stålsette seg for en vond og vakker historie fra virkeligheten.

Uansett hva slags forhold du måtte ha - eller ikke ha - til Sunderland fra før, skal du ha hjertet dypt begravet i fryseren dersom du ikke blir rørt av de åtte episodene.

Her er en del av England som er milevis fra Londons West End, både geografisk, kulturelt og økonomisk.

I arbeiderklassebyen Sunderland var skipsbygging en hjørnestein, men på slutten av 80-tallet var industrien utkonkurrert.

Heller ikke gruvedriften, som på det meste sysselsatte 170.000 mennesker i Durham-distriktet, viste seg å være liv laga.

Dette har skapt store sosiale utfordringer i nordøst, og så sent som i sommer var det avisoppslag om at nærmere én av tre barn i Sunderland vokser opp i fattigdom.

Med dette som bakteppe var stoltheten over å ha en klubb på høyeste nivå ekstra viktig som en identitetsmarkør, der befolkningen i ti strake sesonger fikk glede seg over Premier League-fotball i byen.

Filmingen startet sommeren 2017, etter at klubben hadde rykket ned til Championship, og tanken var nok å fortelle en ganske annen historie enn den som endte med å fylle de åtte episodene.

Alle som følger engelsk fotball vet jo at det slett ikke ble noe av det ønskede opprykket - sjelden har vel uttrykket «så langt derifra» vært mer dekkende. Ifølge daværende kaptein John O’Shea var det betydelig motstand i spillergruppen mot prosjektet, men heldigvis fikk filmingen fortsette.

Det mest fascinerende er hvor tett vi får følge en dysfunksjonell klubbs nedadgående spiral, og hva dette gjør med livene til mennesker i ulike posisjoner.

Her er kokken som frykter for jobben sin, direktøren som fortvilet prøver å snu skuta, den innleide spilleren som sliter med ensomhet, to managere som føler på presset, eieren som ikke vil investere mer, en Jack Rodwell som tviholder på lønningsposen, og ikke minst er det fansen.

Chris Coleman spiller en sentral rolle i dokumentaren. Foto: CRAIG SUGDEN/Netflix

Hvermannsen i Sunderland, milevis fra skandinavisk tilskuerturisme, lider seg gjennom den ene nesestyveren etter den andre, men aldri er det snakk om at forholdet får slukne.

Stemningen settes allerede i introsangen «Shipyards», signert det lokale bandet The Lake Poets, og steg for steg skjønner vi hvor dypt den smertefulle lidenskapen stikker.

Manager Chris Coleman, som kom og forsvant igjen, fant det visst unaturlig å leve med kameraene så tett på.

Men for tv-seere verden rundt er det blitt riktig så naturlig å bli kjent med klubben og byen.

Prosjektet har fortsatt med filming i inneværende sesong, uten at valøren for en eventuell sesong to kan avgjøres helt ennå.

Det har vært tunge tider for Sunderland-fansen. Foto: CRAIG SUGDEN

For øyeblikket er Sunderland nummer fire i League One, fire poeng bak den andre direkte opprykksplassen, med en kamp til gode på Barnsley.

Det blir dermed mye neglebiting resten av sesongen - og ikke bare på Stadium of Light.

For selv om det har vært mye smerte i Sunderland, er det også mye fersk kjærlighet som finner veien til «The Black Cats». Fra tv-seere milevis unna den småslitne skipsbyen.