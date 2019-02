LAGSEIER: Ole Gunnar Solskjær klemmer reserven Juan Mata, mens Luke Shaw og Nemanja Matic feirer tre nye poeng. Foto: BEN STANSALL / AFP

Solskjær har et problem

FOTBALL 2019-02-04T01:45:21Z

Den niende seieren på ti kamper var kanskje den aller deiligste for Ole Gunnar Solskjær, men han har et problem.

kommentar

Publisert: 04.02.19 02:45

Leicester borte var trolig hans ekleste motstander hittil, selv om United har møtt, og slått, Tottenham og Arsenal på bortebane.

Men ingen kunne kreve seier i de to London-kampene, mot Leicester forventes det at United vinner, selv om utfordringen er nesten like vanskelig.

Solskjær kom også rett fra svake 2–2 mot Burnley. Etter åtte strake seire var det grunn til å frykte at det kunne være starten på en liten nedtur, men slik gikk det ikke. Det var rett opp på vinnerhesten igjen.

Solskjær gjorde fire endringer: Inn med Eric Bailly i midtforsvaret, som klarte seg bra ved siden av fortsatt stødige Victor Lindelöf, viktige Herrera og Lingard var tilbake igjen med sine lette bein, mens Alexis Sanchez fikk en sjelden mulighet fra start. Han tok ikke veldig godt vare på den.

United så mer ut som United igjen i begynnelsen, ispedd en dose magi da kombinasjonen Pogba/Rashford fikset scoring igjen. Solskjærs gjeng mistet grepet, litt skremmende enkelt, men det som aldri forsvant var offerviljen og trygge, gode David De Gea, og dermed ble det både null baklengs og tre poeng.

Etter hvert handlet det mest om det Solskjær har snakket om at spillerne må vise i motgang, som 2–2 mot Burnley må kunne sies å være: Karakter. Etter en slik skuffelse gjelder det å reise seg igjen, fort, og karakter fikk han se.

Det ble et et slit mot et ubehagelig Leicester-lag, som slo både Chelsea og Manchester City for en drøy måned siden. Det var en voksen seier av et voksent lag.

Men den kostet krefter, og det er her Solskjærs problem kommer inn i bildet. Hans dilemma er bare understreket den siste uken; stallen er kanskje ikke tynn, men likevel veldig sårbar.

Solskjær har rullert på laget, både for å spare spillere, og samtidig få igang flest mulig. Det er forståelig, selv om Burnley-kampen viser noe av problemet som da kan oppstå: Når han bytter for mange, og tar bort sentrale brikker, kan det koste poeng, poeng som potensielt kan bli helt avgjørende i jakten på en «topp fire»-plass.

Det er snaut hundre dager igjen av Premier League-sesongen. United har allerede sett slitne ut mot slutten av en del omganger, det er allerede slitasje på Solskjærs viktigste spillere, og han virker nesten litt for avhengig av noen av dem. Han har en betydelig utfordring å sjonglere på en smart måte utover våren.

Hvor lenge makter for eksempel Nemanja Matic og Ander Herrera dette kjøret på midten?

Det er ikke mange alternativer i de to blytunge midtbanerollene, de har blitt nøkkelmenn. Med tre minutters unntak har Matic spilt alt i ni av ti Solskjær-kamper, og det var godt synlig hvor mye Herrera betyr da han ble tatt bort mot Burnley.

Da fikk Andreas Pereira sjansen, og det gikk ikke bra. Solskjær prøvde Fred mot Huddersfield, det gikk knapt nok middels, Scott McTominay har spilt syv minutter de siste to månedene og Fellaini har reist til Kina.

Og hvor lenge orker Pogba, Lingard og Rashford?

Det kreves mye av denne trioen, de flytter beina mer enn de fleste. Pogba har spilt 90 minutter i ni av de ti Solskjær-kampene, han og Rashford har stått bak 70 prosent av målene, mens Lingard også har hatt krevende defensive oppgaver.

Nå venter fem kamper i løpet av to og en halv uke, fra 9. til 27. februar, inkludert Paris Saint-Germain, Liverpool og Chelsea, og det er bare begynnelsen på en vårsesong uten noe særlig med hvileskjær. Solskjær-suksessen har løftet United for fullt inn i kampen om en Champions League-plass, PSG er plutselig ikke like skremmende lenger og FA-cupen frister sikkert ikke mindre med bare Manchester City og Chelsea igjen av mektige utfordrere.

Solskjær lot spillerne slippe tunge treningsøkter etter Burnley på tirsdag. Det ble lette restitusjonsdager. Det blir neppe et blodslit den kommende uken heller.

Blodslitet kommer tidsnok.

PS! Siste runde i ligaen går 12. mai. FA-cupfinalen spilles 18. mai, mens finalen i Champions League er 1. juni.