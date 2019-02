OPPTUR: Phil Jones får mye tillit av Ole Gunnar Solskjær. Her etter seieren over Fulham lørdag. Foto: Matt Dunham / TT NYHETSBYRÅN

Phil Jones om Solskjær-forvandlingen: – Vi ble latterliggjort. Nå vil alle ta oss på alvor

LONDON (VG) Phil Jones (26) innrømmer at det var tøft å være Manchester United-spiller tidligere denne sesongen. Men gleder seg over den spektakulære forvandlingen under Ole Gunnar Solskjær (45).

Da nordmannen tok over som midlertidig manager den 19. desember, lå United på sjetteplass med hele 11 poeng opp til daværende fjerdeplass Chelsea etter 17 runder.

Ni seriekamper senere er det Manchester United som har tatt over fjerdeplassen, ett poeng foran Chelsea og Arsenal.

Phil Jones innrømmer at det er en «enorm» selvtillitsboost å være inne blant topp fire.

– Vi ble latterliggjort i starten av sesongen, men ikke nå lenger. Nå vil alle ta oss på alvor. Det har vi bevist under Solskjær. Vi utvikler oss og fortsetter å bli bedre og bedre, sier midtstopperen til pressen etter 3–0-seieren mot Fulham.

– Har mentaliteten i laget endret seg?

– Ja, det er en positivitet rundt laget som får oss til å kjempe inn gode resultater selv når vi ikke spiller bra, til å spille fremover med mål og mening, og det er akkurat det vi gjør. Du kan se det i hver kamp. Vi skaper mange sjanser og scorer mange mål, sier Jones.

– Det var tøft

Han innrømmer at de første månedene i sesongen, under José Mourinho, var vanskelige:

– Det var tøft for alle de involverte. Alle i klubben, supporterne, alle sammen. Men det handler om å komme seg gjennom det og å bli sterkere. Vi har ikke utrettet noe som helst ennå. Det vet vi godt. Men vi er på riktig vei.

Jones har personlig fått en stor opptur etter managerskiftet. Han startet bare tre av 17 seriekamper under Mourinho denne sesongen – under Solskjær har han startet i syv av ni.

På spørsmål om Solskjær har bidratt med noen konkrete endringer i spillet hans, svarer Jones:

– Ja, men jeg kommer ikke til å si hva han har gjort spesifikt. Vi har jobbet med alle posisjoner. Vi blir bedre over hele banen og kan fortsatt bli enda bedre. Og det skal vi.

– Mister ikke nattesøvnen

26-åringen signerte fredag en ny kontrakt med United som knytter ham til klubben frem til 2023. Dette kom som en overraskelse på noen ettersom det lenge har vært snakk om at Manchester United er ute etter nye midtstoppere. Dette har ikke Jones latt seg prege av.

– Ikke i det hele tatt, for å være ærlig. Vi har signert spillere i alle posisjoner siden jeg kom til klubben. Vi er Man United, selvfølgelig er vi interessert i verdens beste spillere. Jeg ville blitt ganske forbauset hvis det ikke var tilfelle.

– Jeg mister ikke nattesøvnen av hva folk sier om meg. Det er fotball. Jeg kommer til å få kritikk i fremtiden, og jeg har fått kritikk i fortiden. Jeg bryr meg generelt ikke. Jeg har en vidunderlig familie, flotte venner, og jeg spiller fotball for Man United. Jeg har fått en ny kontrakt og er veldig takknemlig for det, sier Jones.

Tirsdag kveld kjemper han trolig med Éric Bailly om plassen som Victor Lindelöfs stopperpartner i Solskjærs startoppstilling mot PSG i Champions League.