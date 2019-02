FÅTT LANDSLAGSDEBUT: Martin Samuelsen (t.h.), her med Joshua King i 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk

Lokalavis: Martin Samuelsen på vei til FK Haugesund

West Ham-eide Martin Samuelsen (21) blir trolig klar for FK Haugesund i løpet av de nærmeste dagene, ifølge Haugesunds Avis.

Lokalavisen skriver at den 21 år gamle angrepsspilleren er på vei til eliteserieklubben Haugesund og at han trolig blir klar i løpet av de nærmeste dagene.

Martin Samuelsen er eid av Premier League-klubben West Ham, men har denne sesongen vært på utlån til nederlandske VVV-Venlo. Han har fått ti kamper i den øverste divisjonen i Nederland.

Lokalavisen skriver at oppholdet i Haugesund også er et lån, og at Samuelsen kan bli presentert allerede tirsdag.

Samuelsen har tre kamper for det norske landslaget. Han debuterte mot Island 1. juni 2016 under Per-Mathias Høgmos ledelse og gjorde seg bemerket umiddelbart:

Høsten samme år scoret Samuelsen i 4–1-seieren mot San-Marino på Ullevaal.