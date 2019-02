PÅ LANDSLAGET: Frenkie de Jong debuterte sist sommer på det nederlandske landslaget. Her mot Thoas Müller (bak) og Tyskland. Foto: LEON KUEGELER / X03731

Barca-kjøpet skal knekke Real Madrid

Real Madrid får sitt første møte med Frenkie de Jong (21) i Champions League-kampen mot Ajax. Kanskje får de et svar på hvorfor rivalen Barcelona bruker 735 mill. kroner på å hente ham til sommeren.

Noen går så langt som å kalle Frenke de Jong Nederlands nye Johan Cruyff. Uansett så er det altså et talent så stort at storklubber kjempet om ham, og Barcelona vant.

Overblikket er det i hvert fall ikke noe å si noe på, heller ikke driblingene eller drivet. Ajax har gått ubeseiret gjennom 12 Champions League-kamper denne sesongen (inkludert kvalifisering) - med sitt mest talentrike mannskap på mange år.

Edwin van der Sar, nå sportsdirektør i Ajax, forteller til New York Times at han sist sommer tok med seg syv av de meste forhåpningsfulle unge spillerne til TV-skjermen og viste dem noen av Ajax’ legender gjennom årene - og sammenlignet disse talentene med gamlegutta. Frenke de Jong ble linket til Christian Eriksen. Hele seks av disse syv kan komme til å spille mot Real Madrid onsdag.

Riktignok sliter de Jong med et lyskeproblem som i verste fall kan sette ham utenfor - og gjøre Ajax’ vei videre i Champions League vanskeligere. Louis van Gaal har uttalt at Ajax kan vinne hele turneringen, men Real Madrid blir kanskje en større utfordring enn de hadde regnet med da trekningen ble foretatt midt i desember.

– Ajax blir neppe lett match, men Real Madrid er nok enda større favoritter nå enn da trekningen fant sted. Da tror jeg Ajax-Madrid var et oppgjør mange så på som den potensielle overraskelsen i 8-delsfinalen, men mye har skjedd på to måneder. Madrid er mer solide, trygge og gjenkjennelige, sier Viasat-kommentator Petter Veland.

– Luka Modric har våknet, Karim Benzema er inne i en veldig god periode, Vinícius ser ut som en million og Reguilón har kommet som et skudd. Samtidig har ikke Ajax klart å være like stabilt gode i 2019 som de var på høsten, så pendelen svinger nok i enda litt større grad mot Los Blancos, fortsetter eksperten på spansk fotball.

– Hva er det egentlig som skjer i Madrid nå?

– Det er vår i luften i Spania, kalenderen er flippet fra et år til et annet, blomstene begynner å spire og Real Madrid har funnet formen. Slik har det pleid å være de siste årene, og det ser ut til å være de samme mekanismene som slår inn også i 2019. Nå ser ting bedre ut både resultat- og spillemessig, og avstanden i LaLiga er «bare» seks poeng.

– Er Champions League det viktigste for Real Madrid nå?

– Hvilket fokus de to hovedturneringene får tror jeg bestemmes etter hvert som tiden går, men jeg tror Real Madrid har litt mer drive i LaLiga enn i Champions League om man makter å kutte ned forspranget ytterligere i løpet av februar og første halvdel av mars, sier Petter Veland.

