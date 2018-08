«Norsk» møte for Rosenborg og Sarpsborg i Europa League

FOTBALL 2018-08-31T11:43:58Z

GARDERMOEN (VG) Rosenborg havnet i gruppe med Salzburg, Celtic og Leipzig i Europa League. Sarpsborg får svensk motstand.

Jostein Magnussen

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 31.08.18 13:43 Oppdatert: 31.08.18 15:45

Trønderne skal dermed opp mot Fredrik Gulbrandsen og Erling Braut Haaland (etter årsskiftet) i Salzburg (semifinalist forrige sesong), mens Kristoffer Ajer og Celtic også er i gruppe B med Rosenborg.

Rosenborg møtte også Celtic i kvalifiseringen til årets Champions League. Det gikk ikke spesielt bra, men nå kan trønderne få sin revansj.

For Sarpsborg venter tyrkiske Besiktas, belgiske Genk og svenske Malmö. I Genk spiller landslagets Sander Berge, i Malmö spiller Andreas Vindheim, og svenskene trenes av Uwe Rösler.

– Det er et nivå der jeg tror vi faktisk kan melde oss på litt og bite dem i leggen. Dette er ikke verre enn at det skal være mulig å plukke noen poeng, spesielt på Sarpsborg stadion, vurderer Sarpsborg-trener Geir Bakke overfor VG like etter å ha sett trekningen på spillerhotellet på Gardermoen.

– Hjemme i Sarpsborg tror jeg vi kan bite fra oss. Der tror jeg vi kan slå alle sammen, sier Kristoffer Zachariassen.

Også klubbprofil og kvalik-helt Ole Jørgen Halvorsen ser lyst på Sarpsborgs muligheter i gruppespillet.

– Det var vel noe av det bedre vi kunne håpet på. En artig gruppe med litt muligheter. I hvert fall muligheter til å få seg en seier eller to hjemme, sier han til VG.

Skadet Gulbrandsen rekker gruppespillet

– Dette var en spennende trekning. Det blir spesielt å spille mot Leipzig, og så er det kult med Rosenborg. Jeg kjenner en del spillere på det laget der, sier Fredrik Gulbrandsen til VG.

Han har tidligere spilt for Lillestrøm og Molde før han gikk til Salzburg i 2016. 25-åringen har ikke vært på banen denne sesongen på grunn av en skade.

Forventer trøkk i Sarpsborg:

– Jeg fikk en komplisert skade der festet til lårmuskelen revnet. Vi droppet operasjon, og det har gått veldig bra. Det er en skade som kan ta fire-fem måneder, men nå ligger jeg an til å være tilbake etter syv uker, sier Gulbrandsen som hadde sin første treningsøkt med ball i dag:

– Det føltes veldig bra, og dette er fin timing. Nå er jeg trolig tilbake etter landslagspausen og rekker akkurat starten på gruppespillet, sier spissen som på nyåret altså får Erling Braut Håland som lagkamerat i klubben.

Dette sier Sarpsborg-treneren om trekningen:

Europa League-trekningen endte slik:

Gruppe A: Bayer Leverkusen, Ludogorets, FC Zürich, AEK Larnaca.

Gruppe B: FC Salzburg, Celtic, RB Leipzig, Rosenborg.

Gruppe C: Zenit, FC København, Bordeaux, Slavia Praha.

Gruppe D: Anderlecht, Fenerbahce, Dinamo Zagreb, Spartak Trnava.

Gruppe E: Arsenal, Sporting, Qarabag, FC Vorskla.

Gruppe F: Olympiakos, Milan, Real Betis, Dudelange.

Gruppe G: Villarreal, Rapid Wien, Spartak Moskva, Rangers.

Gruppe H: Lazio, Marseille, Eintracht Frankfurt, Apollon Limassol.

Gruppe I: Besiktas, Genk, Malmø, Sarpsborg.

Gruppe J: Sevilla, Krasnodar, Standard Liege, Akhisarspor.

Gruppe K: Dynamo Kiev, Astana, Rennes, FK Jablonek.

Gruppe L: Chelsea, Paok, Bate, Vidi FC.

Ståle Solbakkens FC København skal opp mot Zenit St. Petersburg, Bordeaux og Slavia Praha.

De første kampene i gruppespillet spilles allerede 20. september. Så går det slag i slag med kamper 3. oktober, 25. oktober, 8. november, 29. november og 13. desember.

PS! Kampene til Sarpsborg 08 og Rosenborg spilles på ulike tidspunkter slik at flest mulig skal kunne få med seg TV-sendingene.