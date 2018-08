DEFENSIV: Rafael Benítez instruerte laget sitt til å legge seg bakpå under helgens tap mot Chelsea. Foto: LEE SMITH / Reuters

Newcastle-Benítez får gjennomgå: – Flaut for spillerne

Newcastle-manager Rafael Benítez (58) får pepper fra ekspertene etter måten laget spilte på mot Chelsea i helgen.

I 2–1-tapet mot Chelsea på hjemmebane søndag hadde Newcastle oppsiktsvekkende lave 19 prosent ballbesittelse. Det holdt nesten til ett poeng, ettersom Joselu utlignet til 1–1 med syv minutter igjen å spille, men et selvmål av DeAndre Yedlin førte til at London-laget likevel fikk med seg alle poengene.

– Jeg kjøper ikke den taktikken. Jeg må være ærlig. Jeg kan for all del forstå at du gjør det hvis du spiller på Stamford Bridge, på Etihad, på bortebane mot et storlag. Men ikke på hjemmebane. Det er flaut, sier Sky Sports -ekspert Jamie Redknapp.

– Det er flaut for spillerne i Newcastle-garderoben. For du føler at du ikke har gitt alt der ute, at du er mye bedre enn som så, sier Redknapp, som trekker frem Wolverhamptons 1–1-kamp mot Manchester City som et godt eksempel på hvordan han mener man bør fremstå på hjemmebane.

Tror fansen forstår ham

I forkant av Newcastles ligacup-kamp borte mot Nottingham Forest har Benítez gått ut og forsvart måten laget spilte på mot Chelsea. Han fortsetter å antyde at han ikke har fått de forsterkningene han ønsket seg i overgangsvinduet.

– Se på prisen til spillerne: Et par Chelsea-spillere koster mer enn det vi har brukt på de seks siste overgangsvinduene. Når du setter alle disse tingene i kontekst, så må du bestemme deg for en kampplan. Fansen kjenner laget vårt og vet hvorfor vi må gjøre det sånn, sier Benítez ifølge Sky Sports .

– Folk kan snakke og si hva de vil, men overgangsvinduet har alltid en innvirkning på taktikken vår. Vi gjør det bra med det laget vi har, sier spanjolen.

Før onsdagens møte med Nottingham Forest gjør han ingenting for å bygge opp forventningene rundt laget:

– Vi kan vinne med spillerne vi sender utpå banen, men vi kan ikke lyve til fansen og late som om dette er sesongens viktigste kamp.

Men de møter et Forest-lag som måtte gjennom straffesparkkonkurranse mot Bury fra fjerde nivå i forrige ligacup-runde. Og til tross for at de mangler flere skadde spillere i Florian Lejeune, Jamaal Lascelles, Isaac Hayden og Jonjo Shelvey, så skal Benítez' menn være sterke nok til å ta seg videre.

