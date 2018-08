NYTT UTLÅN? Aviser vil ha det til at Martin Ødegaard spiller i Vitesse den neste sesongen. Her på landslagstrening før sommerpausen. Foto: Mattis Sandblad

Eksperter usikre på mulig Ødegaard-lån

I nederlandsk presse trekkes Vitesse fram som det mest sannsynlige stedet Martin Ødegaard (19) skal spille denne sesongen. Ekspertene tror midtbanespilleren må levere denne sesongen.

– Det blir et steg til siden, på samme nivå som Heerenveen. Det er godt utviklingsmiljø i Nederland, men Ødegaards karriere har stått på stedet hvil i en lengre periode nå. Jeg er litt usikker, sier Kenneth Fredheim, Eurosport-kommentator.

Agent Bjørn Tore Kvarme har bekreftet til VG at Ødegaard skal på nytt utlån fra Real Madrid, etter å ha vært på lån i Heerenveen i halvannet år før sommerens oppkjøring hvor drammenseren har vært med Real Madrid.

De Telegraaf, Nederlands største avis, og regionavisen De Gelderlander meldte begge tirsdag at Vitesse var neste steg for Ødegaard.

– I mine øyne er det et ørlite steg opp fra Heerenveen. Linken de har hatt til Chelsea de siste årene gjør at de har hatt mange gode talenter der. Men det er litt hipp som happ. Kanskje hjelper det for han å prøve noe nytt, sier Paul Thomas Clay, som kommenterer Eredivisie for Viasat.

– Fremtredende spiller

Vitesse ble nummer seks sist sesong. Laget trenes av Leonid Slutskij, tidligere Russland- og Hull-trener. Klubben har hatt utenlandske eiere siden 2010. Siden har de deltatt tre ganger i Europa League. Marcus Pedersen var eid av klubben mellom 2010–2014, men var på utlån i tre av sesongene.

– Det er ikke lenge til Ødegaard fyller 20 og da er det på tide å vise hva han står for på seniornivå. Derfor må vi kunne forvente at han er en fremtredende spiller nå. Han var glimtvis bra i Heerenveen, men det var ikke overbevisende. Han ble for mye borte, mener Fredheim.

– Han er ansett som en spiller som skal bli verdensklasse, og det er det mange andre 19-20-åringer som er der oppe allerede. Denne sesongen er avgjørende for Martin med tanke på Real Madrid tror jeg. Men vi må huske at det er mange som ikke får plass der, som likevel får store karrierer, fortsetter Fredheim.

– Presset blir større

Den nederlandske ligaen er allerede i gang. I serieåpningen vant Vitesse 5–1 over Groningen. Dermed får ikke Ødegaard god tid med nye lagkamerater før kampene kommer.

– Han viser veldig bra ting innimellom, men jeg savner at han tar litt mer for seg. Han mangler litt fysisk dimensjon i spillet. Vi så forbedringer på det og jeg synes han var veldig god i store deler av høsten. Det var fremgang før skaden før jul og på våren , mener Clay.

Den Barcelona-baserte avisen Mundo Deportivo meldte at Ødegaard skal være på vei til nytt lån igjen i Heerenveen, mens enkelte aviser i England har spekulert i et lån til Championship.

– Hver sesong blir presset på han større. Nåløyet til Real Madrid er virkelig trangt, men han må bevise noe mer enn i bare glimt.

PS! Overgangsvinduet i Nederland og Spania stenger 31. august, så de eventuelle partene må bli enig i løpet av to uker.

