Mohammed Abu (med ryggen til) er på kort tid blitt Vålerengas viktigste spiller. Her med målscorer Felix Horn Myhre, mot Brann.

Derfor er Abu den siste brikken i Deilas puslespill

Vålerenga-trener Ronny Deila (42) manglet én brikke for å få tankegangen sin til å sitte bedre i laget sitt. Til alt hell var Mohammed Abu (26) lei av benken i amerikansk fotball.

Det er mange som har ventet på Ronny Deila, det vil si for å se om den klare fotballfilosofien hans snart slår til. Hvor lang tid skal det egentlig ta?

Benket i USA

Det tok tid i Strømsgodset. Og Deila måtte ha inn de rette spillerne – spesielt sentralt på banen. I Godset hadde han Stefan Johansen – og Mohammed Abu.

Om det er tilfeldig at Vålerenga plutselig ser bedre ut etter at Mohammed Abu kom fra Columbus Crew i USA? Neppe.

– «Sekseren» (defensiv midtbane) har alltid vært den viktigste spilleren i mine lag, sier Ronny Deila til VG.

– Vi får en helt annen ro i spillet vårt, med Abu ved siden av Daniel Fredheim Holm. Og vi blir så ballsikre at motstanderen sliter med å få gjort annet enn å løpe etter, sier legger Deila til – der vi står i intervjusonen på Vålerengas hjemmebane.

Litt lenger bort står daglig leder Erik Espeseth, en mann som tidligere på dagen innrømmet at det tidvis hadde vært «en tøff sommer», der det, i en kort periode, føltes som om «alt var galt».

Men det er utrolig hva to strake seirer og en ghanesisk landslagsspiller kan gjøre med en fotballklubb.

– Det var ikke så vanskelig å få ham hit. Han var lei av å være nummer tre på sentral midtbane i laget sitt, og vi har hele tiden hatt kontakt. Så han ville til oss, sier Deila om Abu.

Daddy Ronny

– Abu har jo alltid kalt Ronny for «daddy», så jeg vet at de har hatt kontakt hele veien. Så langt har det jo vært en stor suksess, sier Erik Espeseth – blid og glad, og lettet. Det kommer ikke så mange ubehagelige spørsmål, fra noen, denne uken.

Undertegnede har fulgt Daniel Fredheim Holm (33) siden han var tenåring. Et av Norges største fotballtalenter, med en utmerket teknikk og blikk for spillet, er nå – endelig – i rett posisjon på banen: Dypt, i et tospann med Abu.

– Ingen i norsk fotball har fotballhode og teknikk som Daniel, men nå har han spilt og trent kontinuerlig over tid. Og da ser vi hvor god han er, spesielt i denne rollen, sier Deila.

– Det er veldig godt å spille sammen med Abu. Jeg føler meg trygg, sier Daniel Fredheim Holm.

For nå våger Ronny Deila å se fremover. Han forteller at han brukte fjoråret til å gi «alle sjansen», og at han nå har «snudd en hel tropp».

– Alle fikk prøve seg, mange av de rutinerte kunne jo knapt trene. I tillegg forsvant våre beste og mest salgbare spillere, som Sander Berge og Ghayas Zahid. Det gikk ikke. Vi måtte starte på nytt, få inn unge og sultne spillere. Og det har vi gjort. Det ser lyst ut – for fremtiden, sier Ronny Deila.

Han sier at topp seks er godkjent denne sesongen, men at det skal kjempes langt høyere på tabellen neste sesong.

– Vi møtte Brann, serielederen. Og vi var bedre enn dem, og vi vant. Fortjent. Det forteller at vi har noe på gang, sier Ronny Deila.

Da er det nok en fordel at han og Vålerenga sikrer seg underskriften til Mohammed Abu – permanent. Foreløpig er ghaneseren kun på lån.

Alle som har sett Vålerenga to siste kamper, ser hvor ekstremt viktig Mohammed Abu er for et Ronny Deila-lag.