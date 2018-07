TILBAKE: Magnus Wolff Eikrem (til høyre) har signert en fireårskontrakt med Ole Gunnar Solskjærs Molde. Foto: Molde FK

Eikrem klar for Molde: hentes av Solskjær for tredje gang

Publisert: 25.07.18 12:16 Oppdatert: 25.07.18 12:41

FOTBALL 2018-07-25T10:16:10Z

Fem år etter at han ble solgt fra klubben, gjenforenes nå Magnus Wolff Eikrem (27) med Ole Gunnar Solskjær (45) i Molde.

Det bekrefter klubben på sin hjemmeside onsdag formiddag.

– Dette er tredje gangen jeg signerer Magnus, det sier vel alt om hva jeg synes om ham som fotballspiller, uttaler Molde-trener Solskjær i pressemeldingen.

Moldenseren Eikrem kom i 2011 hjem til Molde og Solskjær etter fire og et halvt år med ungdomsfotball i Manchester United.

Sommeren 2013 dro han igjen ut, da han ble solgt til nederlandske Heerenveen.

Deretter var han innom Cardiff (dit han ble hentet av Solskjær), Malmö og Seattle Sounders.

Eikrem har signert en kontrakt som binder ham til Molde ut 2022-sesongen.

På Twitter annonserte klubben hjemkomsten med en video av Eikrem i Molde-trøye, til sangteksten «no kjæm han hjem».

Solskjær var ifølge Romsdals Budstikke interessert i å hente midtbanespilleren allerede i vinter, før han gikk til Seattle Sounders. Eikrem trente da med Molde, og ble tilbudt kontrakt, men satte seg da isteden på flyet til USA.

Sounders avbrøt kontrakten

27-åringen fikk kun et halvår i MLS-klubben Sounders, før de slapp ham.

Han ble trukket frem som en av klubbens nøkkelspillere etter at han signerte for klubben. Eikrem storspilte i treningskampene, og fikk tidlig kallenavnet «The Wolf» (Ulven) av både supportere, kommentatorer og eksperter.

Det som fulgte var forferdelige måneder for Seattle Sounders, som tapte kamp etter kamp og ikke klarte å finne veien til mål. Sakte, men sikkert, fikk Eikrem mindre og mindre tillit i MLS-klubben, og til slutt ble mannen som skulle være klubbens store playmaker frigitt for å åpne opp for en ny spiller på dne internasjonale kvoten i Sounders-troppen. I løpet av sine 15 MLS-kamper noterte han seg bare for én scoring og like mange målgivende.

PS. Moldes Ibrahima Wadji trener onsdag med Haugesund, ifølge Rogalands-klubben .