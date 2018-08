Rosenborg til Europa League etter to strafferedninger

FOTBALL 2018-08-30T20:04:45Z

(Shkëndija - Rosenborg 0–2, 1–5 sammenlagt) Rosenborg-keeper André Hansen (28), sto en fantastisk kamp i Makedonia, og reddet to straffer da Rosenborg sikret seg plass i Europa League-gruppespillet.

– Han er helt fantastisk. At ikke utenlandske klubber har kommet med bud på Hansen er for meg helt utrolig, utbrøt TV2s Jesper Mathisen på direkten etter Rosenborg-keeperens andre strafferedning for dagen.

Med seier 3–1 i første kamp på Lerkendal hadde en god ledelse. Med drøyt 20 minutter igjen ble ledelsen økt. Issam Jebali og Even Hovland skjøt helt synkront. Hvem som var sist på ballen var umulig å se på bildene, men rapportene etter kampen sier at det var Hovland sitt mål. Rett før slutt headet Tore Regniussen inn 2–0, og dermed var avansementet definitivt i boks.

– Det ble en interessant kamp som målmann med to straffer. Til syvende og sist er det en lagprestasjon, men artig å få skinne litt selv i dag, smilte Hansen til TV2.

Sto som en vegg

Både før og etter pause lå Hansen helt ute i hjørnene av målet og reddet straffe for trønderne, som tidvis ble overkjørt i Skopje den første omgangen.

Shkëndija skapte sjanse etter sjanse, men en bunnsolid Hansen reddet alt.

– Helt vanvittig av André Hansen. Rosenborg er ikke gode, men luften går ut Shkëndija når han redder det andre straffesparket, forklarer Erik Huseklepp i TV2-studio.

I andre enden var Rosenborg effektive, og etter 1–0-scoringen hadde trønderne full kontroll på avansementet i Makedonia.

Gruppene for Europa League trekkes fredag klokken 13. Dit skal både Rosenborg og Sarpsborg 08.

– Det er bare å gratulere norsk fotball, dette har vært en festaften, konkluderte Jesper Mathisen på TV2.

– Vi lever av å spille fotballkamper, det er to kamper i uka som er gøy, det er det vi ønsker, og som vi nå skal i høst igjen, forklarer Hansen om den kommende høsten.

Bendtner ut med skade

Etter 72 minutter prøvde Nicklas Bendtner et langskudd, det traff han ikke på. Så satte han seg ned og holdt seg til baksiden av låret, før han måtte forlate banen med noe som kunne se ut som en strekkskade.

– Det ser ikke bra ut, han kjente det på baksiden av låret med en gang, han spiller ikke neste kamp, sukket Rosenborg-trener Rini Coolen til TV2.